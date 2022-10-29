Туринці можуть змінити тренера.
Антоні Конте, getty images
29 жовтня 2022, 00:35
Ювентус через невдалі результати в цьому сезоні розглядає можливість звільнення Массіміліано Аллегрі.
Як стверджує Get Italian Football News з посиланням на La Gazzetta dello Sport, туринський клуб хоче повернути Антоніо Конте, який наразі працює в Тоттенгемі.
Крім того, повідомляється, що якщо до італійського тренера надійде запрошення, то він не зможе від нього відмовитися.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стала відома умова, за якої Ювентус звільнить Аллегрі.