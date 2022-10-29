Італія

Туринці можуть змінити тренера.

Ювентус через невдалі результати в цьому сезоні розглядає можливість звільнення Массіміліано Аллегрі.

Як стверджує Get Italian Football News з посиланням на La Gazzetta dello Sport, туринський клуб хоче повернути Антоніо Конте, який наразі працює в Тоттенгемі.

Крім того, повідомляється, що якщо до італійського тренера надійде запрошення, то він не зможе від нього відмовитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стала відома умова, за якої Ювентус звільнить Аллегрі.