Італія

Як можна побачити, кредит довіри до тренера досить високий.

Массіміліано Аллегрі у матчі з Бенфікою, Getty Images

Массіміліано Аллегрі у матчі з Бенфікою, Getty Images

Попри всі заяви керівництва Ювентуса, що воно не збирається звільняти Массіміліано Аллегрі, у туринського клубу таки є своя "червона лінія".

За інформацією авторитетного італійського видання La Gazzetta dello Sport, "б'янконері", 55-річний спеціаліст може втратити роботу у разі невиходу туринців до плей-оф Ліги Європи.

Відзначимо, що у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус поступився Бенфіці з рахунком 3:4.

Зараз італійська команда має 3 очки — скільки й ізраїльський Маккабі, проте має кращі додаткові показники. Втім, якщо команда з Хайфи набере грі з Бенфікою більше очок, ніж Ювентус у грі з ПСЖ, то до Ліги Європи вийдуть саме ізраїльтяни.