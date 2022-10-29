Італія

Колишній гравець Аталанти закріпитись у Мілані наразі не може.

Німецький півзахисник Робін Госенс у літку цього року перейшов до складу міланського Інтера на правах оренди з обов’язковим викупом за 15 млн євро під час наступної літньої трансферної кампанії.

Однак початок кар’єри в складі "нерадзуррі" для 28-річного німця вдалим точно назвати не вийде.

Стабільним гравцем стартового складу Сімоне Індзагі він не є, хоча й з’являвся на полі загалом у 14 матчах нового сезону (402 хвилини), забивши при цьому один гол.

Не дивлячись на те, що формально Робін ще навіть не встиг стати повноцінним гравцем міланського клубу, уже активно провадяться чутки щодо його можливого відходу навіть під час найближчого трансферного вікна взимку.

Зокрема, серед можливих напрямків подальшого розвитку його кар’єри називається англійський Лестер.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, визначальною в цьому плані може стати зустріч між футболістом та керівництвом клубу, яку заплановано на середину листопада, за кілька днів до початку чемпіонату світу-2022 в Катарі.