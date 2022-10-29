Італія

Неаполітанці продовжують впевнено крокувати італійським чемпіонатом.

Наполі на своєму полі розгромив непоступливий Сассуоло з рахунком 4:0.

Комфортний результат було оформлено у таймі номер один, а головним діючим обличчям зустрічі став Хвіча Кварацхелія, що оформив 1+2, а також Віктор Осімген, що зумів відмітитись тричі.

Наполі - Сассуоло — 4:0

Голи: Осімген (4, 19, 77), Кварацхелія (36)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо (Політано, 84), Жезус, Кім, Руй — Замбо-Ангісса (Ндомбеле, 56), Лоботка (Демме, 84), Зелінські (Елмас, 56) — Лосано, Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 71)

Сассуоло: Консільї — Тольян, Ерліч, Феррарі, Рожеріу — Фраттезі (Харруї, 86), Лопез (Обіанг, 84), Торстведт (Енріке, 65) — Сейде (Траоре, 47), Пінамонті (Альварес, 65), Лорьєнте

Попередження: .. — Лопез, Лорьєнте (2ЖК)

У суботу ввечері також зіграють Лечче з Ювентусом та Інтер з Сампдорією.