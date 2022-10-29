Італія

До вашої уваги — анонс чергового туру чемпіонату Італії

Дванадцятий тур Серії А не подарує шанувальникам Кальчо суперматчі, як-от слідуючий за ним тринадцятий. Втім, він матиме свою "родзинку" і свої цікаві (подекуди особисті) протистояння, тож у сьогоднішньому анонсі нам точно буде про що побалакати.

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ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 12 ТУР

НАПОЛІ — САССУОЛО

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 16:00. НЕАПОЛЬ, СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО РАПУАНО

Станом на зараз Наполі має серію з двандацяти поспіль перемог у різних турнірах. У чемпіонаті ця цифра становить 7.

Сассуоло за всіх тренерів не змінює своєму основному принципу — грі першим номером. Так було до де Дзербі і так є після нього. Втім, зіграти подібним чином проти Наполі Спаллетті — це навіть не сміливість, а неймовірна хоробрість.

Чи продовжать "партенопеї" перемагати? Тут є великі побоювання, що фізична форма команди з півдня Італії — не залізна. Особливо цей фактор слід згадувати, враховуючи нелюбов сеньйора Лучано до серйозної ротації складу. Чи ні, скажемо інакше — певне побоювання, що вона може зіграти злий жарт. Аби ж тільки у підсумку це не обернулося великою кількістю травм — поки вилетіли тільки Ррахмані та Ангісса.

Що цікаво, колишній команді у суботу протистоятимуть одні з головних зірок оновленого Наполі — Маттео Політано та Джакомо Распадорі.

Орієнтовні склади :

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Мін-Дже, Жезус, Маріу Руї — Ндомбеле, Лоботка, Зелінські — Політано, Распадорі, Кварацхелія

Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Айхан, Кіріякопулос — Фраттезі, Максім Лопез, Торстведт — Траоре, Пінамонті, Лоріенте

Не зіграють: Сірігу, Ррахмані, Ангісса — Мюльдер, Берарді, Дефрель (травми)

Цікаві факти:

- В останньому матчі команд у Неаполі "партенопеї" здобули перемогу 6:1;

- В останніх трьох матчах між командами не забивалося менше чотирьох м'ячів на двох;

- Джакомо Распадорі ніколи не забивав у ворота Наполі, Маттео Політано забивав вражав ворота неаполітанців у складі Сассуоло одного разу — 31 березня 2018 року у матчі Серії А.

ПРОГНОЗ 3:2

ЛЕЧЧЕ — ЮВЕНТУС

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 19:00. ЛЕЧЧЕ, СТАДІО ВІА ДЕЛЬ МАРЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЛЕ КІФФІ

Ювентус у матчах із Торіно та Емполі вкотре зробив вигляд, що у нього не все так погано. Згодом у грі з Бенфікою вже не вперше довів, що таки погано. Дуже. І нехай рахунок 3:4 вас не вводить в оману — 2 останні м'ячі "б'янконері" забили вже тоді, коли "орли" вирішили свої питання.

Кажуть, керівництво Юве вже "надибало" причину, яка може послугувати приводом для відставки Аллегрі — невихід до плей-оф Ліги Європи. Хоча здається, що воно, просто не розуміє, що, де і коли робити. Року так з 2019...

Лечче — не та команда, яка має наробити проблем навіть нинішнім туринцям. Втім, ще у матчі першого туру з Інтером "джалороссі" показали доволі пристойний футбол. Зіграти свою роль можуть абсолютна непередбачуваність нинішнього Юве і незрозумілий психологічний стан команди.

Та й можна пожартувати: Лечче не перемагав вже 4 тури, чи не є Ювентус найкращим суперником для подолання "чорної смуги"? Втім, ризикувати з прогнозом не будемо.

Орієнтовні склади:

Лечче: Фальконе — Генде, Понгранчич, Баскіротто, Пеццелла — Аскільдсен, Х'юланд — Стрефецца, Хоан Гонсалес, Банда — Сесай

Ювентус: Щенсни — Даніло, Бонуччі, Гатті, Алекс Сандро — Куадрадо, Маккенні, Рабьо, Костич — Кін, Мілік

Не зіграють: Де Шільйо, Бремер, Паредес, Погба, Ді Марія, К'єза, Кайо Жорже (Ювентус, травми)

Під питанням: Влахович (пошкодження)

Цікаві факти:

- Уродженцем, вихованцем і колишнім гравцем Лечче є Антоніо Конте — легенда і екс-капітан Юве;

- Востаннє Лечче перемагав Ювентус 20 лютого 2011 року. Це сталося якраз на полі "джалороссі";

- В останньому сезоні перед вильотом Лечче (2019/20) гра на півдні Італії закінчилася нічиєю 1:1, гра у Турині — 4:0 на користь "б'янконері".

ПРОГНОЗ 0:1

ІНТЕР — САМПДОРІЯ

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 21:45. МІЛАН, СТАДІО САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА МАССІМІ

Деян Станкович зіграє проти клубу, в якому провів 9 років ігрової кар'єри, а згодом трошки працював асистентом тренера. Додаткової цікавості цьому додає наявність на лавці Інтера сина Деяна — 18-річного Александара Станковича. Навряд ми побачимо його на полі, але сентиментальні фото та відео журналісти точно зможуть зробити.

Інтер нарешті знайшов себе. Тимчасово чи ні — питання поки відкрите, адже Сімоне Індзагі — тренер непередбачуваний. Тим паче, "Дорія" нарешті здобула першу перемогу у Серії А (слідом за Кубком) і може нарешті отримати хоч мінімальний заряд позитивних емоцій. Ні, це не аргумент для того, щоби відібрати очки в Інтера, та все ж.

Позитивний момент для "Самп" — минулий досвід гри клуба проти фаворитів у цьому сезоні. Єдині 2 очки до минулого туру команда здобула у матчах із Ювентусом і Лаціо, а до того ж добре зіграла проти Мілана та Роми. Що вже казати — останніх за грою команда переграла, і це вже була команда Станковича.

Втім, наш прогноз — перемога Інтера. Тим паче, повернувся Ромелу Лукаку, якого все ще освистують "чорно-сині" трибуни. Та бельгієць не звертає уваги — він вже забив у ворота Вікторії. Втім, нам здається, що Джеко все одно вийде у старті, а Лукаку підсилить міланців по ходу гри.

Орієнтовні склади:

Інтер: Онана — Шкрініар, Де Врей, Ачербі — Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Асллані, Гозенс — Корреа, Джеко

Сампдорія: Аудеро — Берешинські, Коллі, Аміоне, Мурру — Рінкон, Верре — Пуссето, Сабірі, Джурічич — Капуто

Не зіграють: Брозович — Вінкс, Де Лука (травми)

Цікаві факти:

- Останні 2 матчі між командами на полі Інтера закінчувалися розгромними перемогами "нерадзуррі" — 5:1 і 3:0 відповідно;

- Сампдорія востаннє перемагала Інтер не так давно — 6 січня 2021 року з рахунком 2:1. Щоправда, у Мілані вона це робила аж 3 квітня 2017;

- Після ряду невдач Інтера на старті сезону багато хто пророкував, що наступником Сімоне Індзагі стане саме Деян Станкович. Втім, доля повернулася зовсім інакше... може й стане — але точно не зараз!

ПРОГНОЗ 3:1

ЕМПОЛІ — АТАЛАНТА

НЕДІЛЯ, 30 ЖОВТНЯ, 13:30. ЕМПОЛІ, СТАДІО КАРЛО КАСТЕЛЛАНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОВАННІ АЙРОЛЬДІ

У матчі з Лаціо Аталанта нарешті остудила гарячий пил тих, хто активно пророкував їй чемпіонство у цьому сезоні, зважаючи на результати на старті кампанії. Якщо в іграх із Ромою та Фіорентиною команда Гасперіні здобувала результат аж зовсім "на тоненького", не створюючи нічого, то минулої неділі це не спрацювало.

"Богиня" зразка минулих сезонів брала "своє" грою. "Богиня" зразка початку цього чемпіонату — результатами. Хрест на цьому проекті в усіх формах можна буде ставити хіба тоді, коли не буде нічого. Матч з Емполі насправді показовий: колектив Гасперіні має довести, що 0 ударів у площину воріт у матчі з прямим конкурентом — це найгірше, що може трапитися.

Емполі — команда не особливо схильна до сенсацій. 0:4 з поганеньким Юве — тому підтвердження. Найяскравіше, що є у "синіх" — лівий захисник Фабіано Парізі, у грі якого промальовуються навички топового крайнього оборонця сучасності. Не здивуємося, якщо вже взимку він знайде клуб рівнем набагато сильніше за господарів Стадіо Карло Кастеллані.

Маліновський у старті? Вибачте, та після минулого туру — точно ні.

Орієнтовні склади:

Емполі: Вікаріо — Стоянович, де Вінтер, Луперто, Парізі — Хаас, Марін, Бандінеллі — П'яца — Дестро, Ламмерс

Аталанта: Спортьєлло — Околі, Демірал, Скалвіні — Гатебур, де Рон, Копмайнерс, Мехле — Лукман, Едерсон — Сапата

Не зіграють: Толої, Дзаппакоста, Мураторе (травми), Муріель (дискваліфікація)

Цікаві факти:

- У минулому сезоні команди обмінялися "дзеркальними" перемогами на виїзді — у Емполі Аталанта розгромила суперників з рахунком 4:1, а от у Бергамо "сині" перемогли з мінімальним рахунком 1:0;

- Руслан Маліновський ніколи не відзначався результативними діями у матчах з Емполі. Власне, і спроб-то у нього було небагато — команда повернулася в еліту лише напередодні минулого чемпіонату;

- Алленаторе Емполі Паоло Дзанетті — колишній гравець Аталанти. Щоправда, він прийшов туди в оренду з Торіно у січні 2011 року і провів усього 2 матчі.

ПРОГНОЗ 1:2

ТОРІНО — МІЛАН

НЕДІЛЯ, 30 ЖОВТНЯ, 21:45. ТУРИН, СТАДІО ОЛІМПІКО ГРАНДЕ ТОРІНО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОЗАРІО АБІССО

Торіно до минулого туру справляв враження команди, якій чи не найбільше не щастить. Команда то пропускала на останніх хвилинах, то не здобувала ті очки, на які награла по ходу матча. З Удінезе ж все вийшло красиво: колектив Івана Юрича водночас обірвав свою серію з 5 матчів без перемог і серію Удінезе з 9 ігор без поразок.

Мілан навіть попри тяжкі кадрові втрати, втому через матчі на 2 фронти та інші проблеми продовжує здобувати результат. Стефано Піолі і справді час ставити пам'ятник — це не пояснити нічим, окрім феноменального вміння тренера тримати команду у моральному і фізичному тонусі.

"Бики" як завжди нав'яжуть свою гру, проте сумніваємося, що це увінчається позитивним для них результатом. Пободаються собі з "дияволами", та безуспішно.

Орієнтовні склади:

Торіно: В. Мілінкович-Савич — Зіма, Схюрс, Буонджорно — Айна, Лукич, Річчі, Лазаро — Міранчук, Влашич — Пеллегрі

Мілан: Тетерушану — Калулу, Томорі, К'єр, Тео Ернандес — Тоналі, Побега — Мессіас, Діас, Леау — Жиру

Цікаві факти:

- Передостанній матч між командами на полі "биків" завершився з рахунком 7:0 на користь "россонері";

- Останні перемога Торіно над Міланом датується 26 вересня 2019 року. Щоправда, минулий матч між командами завершився нічиєю 0:0 — сталося це 10 квітня;

- Іван Юрич у 2011 році працював помічником Джан П'єро Гасперіні в Інтері. Втім, це було аж надто недовго — вивести команду на хоч одне дербі їм не судилося.

ПРОГНОЗ 1:2

КРЕМОНЕЗЕ — УДІНЕЗЕ

30 ЖОВТНЯ, 16:00

Удінезе після першої поразки за довгий час має прекрасного суперника для "сеансу реабілітації". Кремонезе у рідних стінах здобув лише 1 очко, і те ще на початку вересня у матчі проти Сассуоло. Та й загалом — після "минулотурової" перемоги Сампдорії саме Кремонезе посідає останню сходинку у таблиці.

Чи поразка від Торіно дійсно поклала край усім розповідям про "феноменальний Удінезе"? Невдалий результат у лігві "тигрів" може свідчити саме про це.

ПРОГНОЗ 0:3

СПЕЦІЯ — ФІОРЕНТИНА

30 ЖОВТНЯ, 16:00

Вінченцо Італьяно цими вихідними завітає до міста, де він повною мірою відкрився для Італії як цікавий алленаторе. Його Фіорентина цього сезону радує хіба у Лізі Конференцій, та все ж, як би це парадоксально не звучало, поразка 3:4 від Інтера мала дати команді новий імпульс. Думаю, ніхто не посперечається, що минулої суботи "фіалки" продемонстрували себе найкращого зразка минулого сезону.

Нинішня Спеція не виглядає як страва, приправлена спеціями. Поки там все відверто несмачно, а наш Віктор Коваленко не може грати через травму. Тож прогнозуємо впевнену перемогу гостей — і у першу чергу за грою.

ПРОГНОЗ 0:2

ЛАЦІО — САЛЕРНІТАНА

30 ЖОВТНЯ, 19:00

Навряд щось може завадити Лаціо здобути чергову впевнену перемогу. Тим паче, Салернітана — історично дуже близький клуб для "орлів", адже до самого виходу "морських коників" до Серії А (офіційно навіть довше — до 1 січня 2022 року) його президентом був Клаудіо Лотіто.

Тільки регламентні норми, які забороняють одній людині володіти двома клубами еліти, змусили Лотіто позбутися свого другого "дітища", та все ж цей клуб не перестав бути для Лаціо повністю чужим. Хоча ми з вами прекрасно розуміємо — Серія А не свята, але й не УПЛ, аби одразу будувати конспірологію.

Головна інтрига матчу — чи покладуть "орли" край своїй "сухій" серії у чемпіонаті, яка наразі становить 6 поєдинків. Що ж до атаки, то матчі з Аталантою та Мідтьюлланном показали, що наразі колектив Саррі здатен обходитися без Іммобіле. А от чи буде так просто у римському дербі...

ПРОГНОЗ 4:0

ВЕРОНА — РОМА

31 ЖОВТНЯ, 19:30

Сальваторе Бокетті не позаздриш: після призначення на посаду головного тренера "еллінів" він потрапив під справжній "каток" — Мілан, ефектний Сассуоло, Рома. Згодом, після "паузи" на Монцу, на Верону чекає ще й Ювентус...

Шукати варіанти для господарів тут не приходиться. Рома у нинішньому сезоні Серії А дуже рідко здобуває потрібний результат із командами вищого ешелону (кризовий на момент очної гри Інтер — це виключення), проте переграє середняків і аутсайдерів. Подекуди не дуже легко, та все ж у філософії Жозе Моурінью на першому місці стоїть результат. Впевнені, у цьому матчі "джалороссі" здобудуть перемогу більш ніж в один м'яч, якими обходяться останнім часом.

ПРОГНОЗ 1:3

МОНЦА — БОЛОНЬЯ

31 ЖОВТНЯ, 21:45

Тур закриє зустріч двох команд, які по ходу сезону змінили тренерів. На Монцу це справило значно більший вплив — команда за керівництва Раффаеле Палладіно вилізла з дна турнірної таблиці, і почала штампувати одну за одною впевнені перемоги.

Болонья ж результати суттєво не покращили. Поки важко побачити, які ідеї намагається втілити у життя Тьяго Мотта — власне, це було майже неможливо зробити і під час його неоднозначного періоду роботи у Спеції. Та все ж, в останньому турі команда італійського бразильця впевнено здолала Лечче, хай навіть це не є великим показником.

Скоріш за все, у понеділок ввечері ми з вами побачимо результативну нічию, в якій про себе дадуть знати "оборонні" проблеми обох команд. Щодо перестрілки за участі Марі — то він гравцем основи Монци не є... Скажемо тільки, що на щастя іспанця успішно прооперували.

ПРОГНОЗ 2:2

Турнірна таблиця