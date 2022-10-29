Італія

Колектив Лучано Спаллетті лідирує у Серії А.

Наполі розгромив Сассуоло дванадцятому турі Серії А (4:0). Після цієї гри неаполітанці посідають перше місце у турнірній таблиці, набравши 32 очки.

Наполі здобув тринадцяту перемогу поспіль у всіх турнірах та оновив клубний рекорд.

Всього на рахунку партенопейців 15 перемог та 2 нічиї у 17 матчах поточного сезону.

Востаннє неаполітанцям не вдавалося перемогти 31 серпня – тоді була нічия з Фіорентіною (0:0).