Колектив Лучано Спаллетті лідирує у Серії А.
Гравці Наполі, Getty Images
29 жовтня 2022, 18:49
Наполі розгромив Сассуоло дванадцятому турі Серії А (4:0). Після цієї гри неаполітанці посідають перше місце у турнірній таблиці, набравши 32 очки.
Наполі здобув тринадцяту перемогу поспіль у всіх турнірах та оновив клубний рекорд.
Всього на рахунку партенопейців 15 перемог та 2 нічиї у 17 матчах поточного сезону.
Востаннє неаполітанцям не вдавалося перемогти 31 серпня – тоді була нічия з Фіорентіною (0:0).