Італія

Форвард вражає бомбардирськими здібностями у чемпіонаті.

У рамках 12 туру італійської Серії А Наполі на домашньому полі не залишив шансів Сассуоло (4:0).

Три голи у цьому матчі записав на свій рахунок нападник неаполітанської команди Віктор Осімген.

Завдяки цьому він увійшов в історію Серії А як автор першого хет-трику серед нігерійських футболістів.

Більш того, цей хет-трик став для Осімгена першим у його кар'єрі. Він із 7 голами у 8 зіграних поєдинках очолює таблицю бомбардирів чемпіонату Італії. У Марко Арнаутовича з Болоньї 7 голів у 10 іграх.

Відзначимо також, що Наполі виграв 13 матчів поспіль та оновив клубний рекорд.