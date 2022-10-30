Італія

Дивіться огляд гри Серії A на Football.ua.

Туринський Ювентус посеред тижня позбавився сподівань здобути перепустку до наступного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, а вже вихідними мав знову повертатись до справ у італійської Серії A гостьовим матчем проти Лечче.

"Зебри" в цьому сезоні вже мали достатньо прикладів невдалих протистоянь, тож намагались не давати суперникам жодного шансу на відкриття рахунку, проте й самі в цьому компоненті мали достатньо проблем.

У підсумку, аж до самого завершення гри Юве не міг провести результативну атаку, що зрештою вдалось зробити виключно за допомоги пари юних виконавців – Самуеля Ілінга та Ніколо Фаджолі.

Огляд матчу:

Лечче — Ювентус 0:1

Гол: Фаджолі, 73

Лечче: Фальконе — Гендрей, Понгранчич, Баскіротто, Галло — Г'юлманд — Стрефецца (Ді Франческо, 82), Уден (Банда, 60), Блен (Аскільдсен, 60), Гонсалес(Родрігес, 87) — Сессай (Коломбо, 82).

Ювентус: Щенсни — Куадрадо, Даніло, Гатті, Алекс Сандро — Міретті (Кін, 62), Рабьо — Суле (Бонуччі, 84), Маккенні (Фаджолі, 46), Костич — Мілік

Попередження: Сессай, Понгранчич — Міретті, Куадрадо, Мілік, Гатті, Ілінг.

Джерело: MEGOGO.