Італія

Фаджолі забив перший м'яч у складі "б'янконері", Ілінг вдруге успішно асистував.

Туринський Ювентус після втрати шансів на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів зумів переграти Лечче у матчі дванадцятого туру Серії А.

Переможним ударом у дев'ятку відзначився 21-річний хавбек Ніколо Фаджолі, якому асистував інший юний футболіст — Семюель Ілінг. Для 19-річного англійця цей гольовий пас став другим поспіль — на тижні він точно віддав на Аркадіуша Міліка у матчі проти Бенфіки.

Лечче — Ювентус — 0:1

Гол: Фаджолі, 73

Лечче: Фальконе — Гендрей, Понгранчич, Баскіротто, Галло — Г'юлманд — Стрефецца (Ді Франческо, 82), Уден (Банда, 60), Блен (Аскільдсен, 60), Гонсалес(Родрігес, 87) — Сессай (Коломбо, 82)

Ювентус: Щенсни — Куадрадо, Даніло, Гатті, Алекс Сандро — Міретті (Кін, 62), Рабьо — Суле (Бонуччі, 84), Маккенні (Фаджолі, 46), Костич — Мілік

Попередження: Сессай, Понгранчич — Міретті, Куадрадо, Мілік, Гатті, Ілінг

Зазначимо, у першому матчі туру Наполі здобув розгромну перемогу над Сассуоло та закріпився на першій сходинці. "Партненопеї" виграли вдруге поспіль і тим самим оновили клубний рекорд, а Віктор Осімген записав до свого активу індивідуальні досягнення.