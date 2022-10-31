Італія

Дивіться огляд гри Серії A на Football.ua.

У рамках дванадцятого туру італійської Серії A в Мілана був запланований прогнозовано важкий виїзд до Торіно, який саме почав набирати оберти на тлі серії невдалих результатів.

У підсумку, ще під час першого тайму "россонері" отримали одразу два результативних постріли по власних воротах, що змусило їхнього головного тренера Стефано Пьолі робити одразу три заміни поперерві.

Гості намагались вирівняти становище за будь-яку ціну, а Жуніору Мессіасу навіть удалось відіграти один м’яч.

Однак, навіть перебуваючи без керманича Івана Юрича в технічній зоні, якого вилучили за емоції, "бики" все одно змогли втримати перевагу.

Огляд матчу:

Торіно — Мілан 2:1

Голи: Джіджі, 35, Міранчук, 37 — Месіас, 67.

Торіно: В. Мілінкович-Савич — Джіджі, Схуурс (Зіма, 76), Буонджорно (Родрігес, 73) — Сінго, Лукіч, Річчі (Адопо, 87), Лазаро — Міранчук (Лінетті, 87), Влашич — Пеллегрі (Карамо, 73).

Мілан: Тетерушану — Калулу (Дест, 46), Габбія, Томорі, Ернандес — Побега, Тоналі (Беннасер, 70) — Мессіас (Жиру, 78), Діас (Де Кетеларе, 46), Леау (Ребич, 46) — Орігі

Попередження: Схуурс, Буонджорно, Пеллегрі, Лінетті, Лукіч — Калулу, Побега.

Джерело: MEGOGO.