Італія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу Серії А 31 жовтня 2022, 19:30.

В рамках 12 тура чемпіонату Італії Рома в гостях грала проти Верони та здобула вольову перемогу з рахунком 3:1.

Римляни пропустили першими в середині першого тайму, проте змогли перевернути хід зустрічі та здобути три бали.

Огляд матчу:

Верона — Рома 1:3

Голи: Давидович, 27 – Дзаньоло, 45+1, Вольпато, 88, Ель-Шаараві, 90+2

Верона: Монтіпо — Фараоні, Чеккеріні (Хін, 46), Гюнтер, Давидович — Депаолі, Велозу (Маньяні, 68), Тамез, Онгла (Сулемана, 86) — Анрі (Джурич, 78), Каллон (Лазанья, 46).

Рома: Руй Патрісіу — Карсдорп, Смоллінг, Манчіні (Матич, 66), Рожер, Крістанте (Ель-Шаараві, 46) — Пеллегріні, Камара (Шомуродов, 83) — Дзаньоло (Вольпато, 57), Абрахам (Залевські, 57).

Попередження: Чекеріні, 20, Онгла, 71, Хін, 81 – Крістанте, 23.

Вилучення: Давидович, 27.