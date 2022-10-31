Італія

Команда Жозе Моуріньо піднялась на четверте місце Серії А.

У 12-му турі Серії А Рома в гостях здобула вольову перемогу над Вероною — 3:1.

Господарі були до того, щоб відібрати очки у фаворита. Рахунок відкрив Давидович. Однак відразу після цього поляк перетворився на антигероя, отримавши червону картку та залишивши свою команду у меншості майже на годину.

"Вовки ще до перерви зрівняли рахунок завдяки Дзаньоло. А на останніх хвилинах матчу Вольпато та Ель-Шаараві вирвали перемогу. Підопічні Моуріньо забивали на 88-ій і 90+2 хвилинах відповідно.

Рома набрала 25 очок і піднялась на 4 місце. Верона з 5 балами на передостанній сходинці.

Верона — Рома 1:3

Голи: Давидович, 27 – Дзаньоло, 45+1, Вольпато, 88, Ель-Шаараві, 90+2

Верона: Монтіпо — Фараоні, Чеккеріні (Хін, 46), Гюнтер, Давидович — Депаолі, Велозу (Маньяні, 68), Тамез, Онгла (Сулемана, 86) — Анрі (Джурич, 78), Каллон (Лазанья, 46).

Рома: Руй Патрісіу — Карсдорп, Смоллінг, Манчіні (Матич, 66), Рожер, Крістанте (Ель-Шаараві, 46) — Пеллегріні, Камара (Шомуродов, 83) — Дзаньоло (Вольпато, 57), Абрахам (Залевські, 57).

Попередження: Чекеріні, 20, Онгла, 71, Хін, 81 – Крістанте, 23.

Вилучення: Давидович, 27.