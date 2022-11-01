Туринський клуб намагається підготувати ґрунт для трансферу.
СЕРГІЙ МІЛІНКОВИЧ-САВИЧ, GETTY IMAGES
01 листопада 2022, 10:20
Ювентус може взимку купити Сергія Мілінковича-Савича у Лаціо, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Туринський клуб може спробувати організувати трансфер 27-річного центрального півзахисника під час зимового трансферного вікна. Клуб постійно контактує з агентами хавбека, але переговори відбуваються повільно.
Трансфер хавбека сильно залежатиме від стану здоров'я Поля Погба, який, як очікується, повернеться на поле у 2023 році.
Цього сезону Мілінкович-Савич забив 5 голів і віддав 7 результативних передач у 17 матчах за Лаціо у всіх турнірах.