Італія

Туринський клуб намагається підготувати ґрунт для трансферу.

Ювентус може взимку купити Сергія Мілінковича-Савича у Лаціо, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Туринський клуб може спробувати організувати трансфер 27-річного центрального півзахисника під час зимового трансферного вікна. Клуб постійно контактує з агентами хавбека, але переговори відбуваються повільно.

Трансфер хавбека сильно залежатиме від стану здоров'я Поля Погба, який, як очікується, повернеться на поле у ​​2023 році.

Цього сезону Мілінкович-Савич забив 5 голів і віддав 7 результативних передач у 17 матчах за Лаціо у всіх турнірах.