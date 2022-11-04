Нападник може залишитись в італійському клубі.
Едін Джеко, getty images
04 листопада 2022, 20:40
Інтер розглядає варіанти посилення складу на трансферному ринку, проте не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє видання Calciomercato, італійський клуб хоче підписати новий контракт з форвардом Едіном Джеко.
Боснійський нападник цього сезону провів 18 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер не планує продовжувати Джеко, контракт якого спливає влітку 2023 року.