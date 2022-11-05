Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 13 туру чемпіонату Італії 5 листопада 2022, 19:45.
Аталанта — Наполі, getty images
05 листопада 2022, 22:00
У рамках тринадцятого туру італійської Серії А бергамська Аталанта зазнала поразки від Наполі з мінімальним відставанням у рахунку (1:2).
Завдяки цій перемозі підопічні Лучано Спаллетті закріпилися на першій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату Італії, обігравши прямого конкурента.
До вашої уваги відео всіх голів матчу Аталанта — Наполі у 13 турі Серії А-2022/23:
Аталанта — Наполі 1:2
Голи: Лукман, 19 — Осімгем, 23, Ельмас, 35
Аталанта: Муссо — Толой, Демірал, Скальвіні — Гатебур (Соппі, 86), Мехле — Копмайнерс (Де Рон, 81), Едерсон, Пашалич (Маліновський, 70) — Лукман (Бога, 81), Гейлунд (Сапата, 70).
Наполі: Мерет — Олівейра, Жезус, Кім, Ді Лоренцо — Зелінські (Політано, 64), Лоботка, Ангісса — Ельмас, Лосано (Ндомбеле, 64) — Осімген (Сімеоне, 75).
Попередження: Демірал, Кім, Гейлунд.