У рамках тринадцятого туру італійської Серії А бергамська Аталанта зазнала поразки від Наполі з мінімальним відставанням у рахунку (1:2).

Завдяки цій перемозі підопічні Лучано Спаллетті закріпилися на першій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату Італії, обігравши прямого конкурента.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Аталанта — Наполі у 13 турі Серії А-2022/23:

Аталанта — Наполі 1:2
Голи: Лукман, 19 — Осімгем, 23, Ельмас, 35

Аталанта: Муссо — Толой, Демірал, Скальвіні — Гатебур (Соппі, 86), Мехле — Копмайнерс (Де Рон, 81), Едерсон, Пашалич (Маліновський, 70) — Лукман (Бога, 81), Гейлунд (Сапата, 70).

Наполі: Мерет — Олівейра, Жезус, Кім, Ді Лоренцо — Зелінські (Політано, 64), Лоботка, Ангісса — Ельмас, Лосано (Ндомбеле, 64) — Осімген (Сімеоне, 75).

Попередження: Демірал, Кім, Гейлунд.