Французький нападник отримав другу жовту картку.
Олів'є Жиру, Getty Images
06 листопада 2022, 00:35
Олів'є Жиру забив ефектний гол наприкінці гри зі Спецією (2:1).
Досвідчений форвард, який вийшов на заміну в середині другого тайму матчу тринадцятого туру Серії А, на 89-й хвилині у стрибку ногою замкнув навіс півзахисника Сандро Тоналі. Цей удар приніс "росонері" перемогу.
Святкуючи гол, Жиру зняв футболку, за що отримав від арбітра другу жовту картку.
Перша була показана на 83-й хвилині після масової сутички футболістів у центрі поля.