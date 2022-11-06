Італія

Французький нападник отримав другу жовту картку.

Олів'є Жиру забив ефектний гол наприкінці гри зі Спецією (2:1).

Досвідчений форвард, який вийшов на заміну в середині другого тайму матчу тринадцятого туру Серії А, на 89-й хвилині у стрибку ногою замкнув навіс півзахисника Сандро Тоналі. Цей удар приніс "росонері" перемогу.

Святкуючи гол, Жиру зняв футболку, за що отримав від арбітра другу жовту картку.

Перша була показана на 83-й хвилині після масової сутички футболістів у центрі поля.