Італія

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Мілан у домашньому поєдинку проти Спеції в рамках тринадцятого туру італійської Серії A знову був змушений вигризати перемогу на останніх хвилинах.

Колектив Стефано Пьолі потужно розпочав першу половину гру, створивши достатньо нагод для того, аби забити швидкий м’яч, однак відкрив рахунок лише під завершення першої половини стартових 45 хвилин зусиллями Тео Ернандеса.

Однак уже після перерви сталася цікава подія — Даніель Мальдіні, син легендарного гравця Мілана Паоло Мальдіні, зрівняв рахунок на табло, після чого господарі Сан Сіро витратили чимало зусиль на те, аби створити чергові гольові моменти зі свого боку.

Зрештою, команда Пьолі затягнула аж до передостанньої хвилини основного часу, коли результативним пострілом відзначився Олів’є Жиру, який під час святкування чергового голу зняв футболку, за що отримав друге попередження, залишивши свою команду без одного з найкращих бомбардирів на наступний тур.

Огляд матчу:

Мілан — Спеція 2:1

Голи: Ернандес, 21, Жиру, 89 — Д. Мальдіні, 59.

Мілан: Тетерушану — Калулу, Габбія, Томорі, Ернандес — Крунич, Беннасер (Тоналі, 46) — Месіас (Ребич, 72), Діас (Де Кетеларе, 72), Леау (Тіау, 90+1) — Оріги (Жиру, 72).

Спеція: Драговськи — Ампаду, Кальдара, Ківьор — Пагорб, Бурабія (Еллертсон, 69), Екдаль (Стрілець, 90+1), Агудело (Верде, 68), Аміан (Реца, 54) — Мальдіні (Христів, 68).

Попередження: Беннасер, Мессіас, Жиру, Ернандес, Тоналі — Ампаду, Еллертсон, Нзола, Кальдара.

Вилучення: Жиру, 89 (друга жовта).

Джерело: MEGOGO.