Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та міланський Інтер.

Туринський Ювентус та міланський Інтер розіграють поміж собою черговий епізод Derby d'Italia в рамках тринадцятого туру італійської Серії A.

Массіміліано Аллегрі, після поразки від французького Парі Сен-Жермен (1:2), вирішив використати з перших хвилин Данило та Бремера в трійці центральних захисників.

Сімоне Індзагі, на тлі поразки від мюнхенської Баварії, залучив до стартового складу Шкрініара до трійки в центрі оборони, тоді як Думфріс та Дімарко зіграють на флангах півзахисту, а поміж ними розташуються Мхітарян і Чалханоглу. Джеко та Лаутаро складуть звичну пару нападників.

Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Фаджиолі, Локателлі, Рабьо, Костич — Міретті — Мілік.

Запасні: Пінсольо, Перін, К’єза, Гатті, Бонуччі, Бонуччі, Ді Марія, Ругані, Суле.



Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Ачербі — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Джеко, Мартінес.