Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та міланський Інтер.
Дензел Думфріс, Getty Images
06 листопада 2022, 21:06
Туринський Ювентус та міланський Інтер розіграють поміж собою черговий епізод Derby d'Italia в рамках тринадцятого туру італійської Серії A.
Массіміліано Аллегрі, після поразки від французького Парі Сен-Жермен (1:2), вирішив використати з перших хвилин Данило та Бремера в трійці центральних захисників.
Сімоне Індзагі, на тлі поразки від мюнхенської Баварії, залучив до стартового складу Шкрініара до трійки в центрі оборони, тоді як Думфріс та Дімарко зіграють на флангах півзахисту, а поміж ними розташуються Мхітарян і Чалханоглу. Джеко та Лаутаро складуть звичну пару нападників.
Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Фаджиолі, Локателлі, Рабьо, Костич — Міретті — Мілік.
Запасні: Пінсольо, Перін, К’єза, Гатті, Бонуччі, Бонуччі, Ді Марія, Ругані, Суле.
Запасні: Ханданович, Кордаз, Гал’ярдіні, Госенс, Корреа, Белланова, Асллані, Д’Амброзіо, Дарміан, Карбоні, Брозович, Бастоні.
Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Ачербі — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Джеко, Мартінес.
Гра Ювентус — Інтер почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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