Італія

Португальський фахівець прокоментував римське дербі.

У тринадцятому турі чемпіонату Італії Лаціо на виїзді здолав Рому. Результат зустрічі прокоментував головний тренер Роми Жозе Моуріньо.

"Було нелегко грати проти команди, яка сидить настільки глибоко і так добре контролює темп матчу.

Відкривши рахунок, вона добре оборонялася, а нам не вистачало точності та майстерності в атаці.

Нам не вистачає не лише голів. Нам не вистачає командної гри, ми не виграємо єдиноборства. Коли граєш прямолінійно, потрібно вигравати єдиноборства, але це нам не вдавалося.

Гадаю, що Рома незаслужено програла. У Аталанти був один удар у площину воріт. Наполі ми створили більше проблем, ніж будь-хто, він виграв завдяки чудовому голу Осімгена. А Лаціо взагалі забив півгол", — наводить слова Моуріньо Football Italia.

На даний момент Рома займає п'яту сходинку з 25 пунктами в активі.