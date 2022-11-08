В Італії вирішили зіграти до Мундіалю побільше, і тому цього разу проводять тур посеред тижня. Нехай навіть Скуадра Адзурра до Катару не полетить — Серія А має купу футболістів, які квитки на цей рейс вже давненько тримають у руках адміністраторів власних збірних.

Після купи дербі нас мало чим можна здивувати. Та ми спробуємо і поговоримо про те, чого нам чекати з вівторка по четвер у світі італійського футболу.

Зазначимо, що пряма трансляція всіх матчів Серії А відбувається на MEGOGO!

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 14 ТУР

08 НОЯБРЯ 2022

19:30 Наполі Наполі -:- Емполі Емполі  
19:30 Спеція Спеція -:- Удінезе Удінезе  
21:45 Кремонезе Кремонезе -:- Мілан Мілан  

09 НОЯБРЯ 2022

19:30 Лечче Лечче -:- Аталанта Аталанта  
19:30 Сассуоло Сассуоло -:- Рома Рома  
21:45 Інтер Інтер -:- Болонья Болонья  
21:45 Торіно Торіно -:- Сампдорія Сампдорія  
21:45 Фіорентина Фіорентина -:- Салернітана Салернітана  

10 НОЯБРЯ 2022

19:30 Верона Верона -:- Ювентус Ювентус  
21:45 Лаціо Лаціо -:- Монца Монца

НАПОЛІ — ЕМПОЛІ
ВІВТОРОК, 8 ЛИСТОПАДА, 19:30. НЕАПОЛЬ, СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ПАЙРЕТТО

Важко сказати, який фактор може завадити команді Лучано Спаллетті знову перемогти. Можна скільки завгодно говорити, що цей тренер не застосовує ротацію і веде своїх футболістів до втоми, проте до Чемпіонату світу лишилося всього 2 матчі. З двох ризиків він обирає менший, і ніякої великої кількості травм немає — не грає лише Ррахмані, під питанням Кварацхелія.

Емполі традиційно провалюється у матчах із командами, які суттєво переважають її у класі. По факту, йому нема що протиставити — у гру входить хіба індивідуальний клас лівого захисника Фабіано Парізі, який є найкреативнішим гравцем команди Паоло Дзанетті. 

Наш прогноз — розгромна перемога "партенопеї", яка стане для них десятою поспіль у рамках Серії А. І якщо у матчі з Аталантою неаполітанці 3 очки вигризли, то тут знову до гри увійде Його Величність Кураж. А замість Хвічі... хм, Ельмас же забив у Бергамо!

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Мін-Дже, Естігор, Маріу Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Ельмас

Емполі: Вікаріо — Ебуехі, Ісмаїлі, Луперто, Парізі — Фацціні, Марін, Бандінеллі — Бальданці — Сатріано, Ламмерс

Не зіграють: Ррахмані — де Вінтер, Грассі, Тонеллі, Дестро (травми)

Під питанням: Кварацхелія (травма)

Цікаві факти:

- У минулому сезоні Емполі двічі переграв неаполітанців — 1:0 на виїзді і 3:2 вдома;

- Якщо брати Серію А, то "сині" обігрують "партенопеї" у трьох останніх матчах, адже до свого виліту до Серії B, 3 квітня 2019 року, Емполі на рідному стадіоні здобув перемогу над Наполі з рахунком 2:1;

- "Об'єднавча" для обох команд фігура — нинішній тренер Лаціо. Так, перед феєрією у Наполі Мауріціо Саррі заявив про себе саме у ролі тренера Емполі.

footballПРОГНОЗ 4:0

 

КРЕМОНЕЗЕ — МІЛАН
ВІВТОРОК, 8 ЛИСТОПАДА, 21:45. КРЕМОНА, ДЖОВАННІ ЗІНІ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО РАПУАНО

Авторам голів у ворота Спеції Тео Ернандесу та Олів'є Жиру пощастило з матчем для відбивання дискваліфікації. Це гра проти команди, яка ще не перемагала у нинішньому сезоні і не показує нічого. Давайте краще так: НІ-ЧО-ГО! Хоча початок сезону виглядав не таким вже й жахливими — нумо згадаймо матчі з Фіорентиною і Торіно, наприклад.

"Россонері" у цьому сезоні демонструють, воістину, чемпіонський характер. Вони вигризають перемоги всюди і завжди — а виключення на кшталт поєдинку з Торіно хіба що підтверджують правило. Якби не феєричний і абсолютно алогічний оновлений Наполі — друге поспіль Скудетто "червоно-чорних" міланців не викликало би питань. Вони — чемпіони за характером. 

Стоїть питання хіба по рахунку. Гадаємо, він буде масштабний. Вже перевірена у цьому сезоні заміна для Тео — Балло-Туре. Для Жиру — Дівок Орігі чи Ребич, та ми "ставимо" на появу зі старту першого з них.

Орієнтовні склади:

Кремонезе: Карнесеккі — Емануель, Хендрі, Лочошвілі — Сернікола, Мейте, Пікель, Квальята — Буонаюто — Окереке, Тсаджу

Мілан: Тетерушану — Калулу, К'єр, Томорі, Балло-Туре — Крунич, Тоналі — Мессіас, де Кетеларе, Леау — Орігі

Не зіграють: Раду, Кірікеш, Б'янкетті, Дессерс (травми) — Меньян, Калабрія, Флоренці, Салемакерс, Ібрагімович (травми), Тео Ернандес (перебір жовтих карток), Жиру (червона картка)

Цікаві факти:

- Місто Кремона належить до регіону Ломбардія, столицею якого є Мілан. Від регіонального центру до Кремони — 95 кілометрів;

- Востаннє команди зустрічалися у сезоні-1995/1996. 14 січня 1996 року Кремонезе вдома втримав нульову нічию, а от 12 травня був розгромлений з рахунком 1:7;

- Кремонезе — єдина команда цього чемпіонату, яка ще жодного разу не перемагала. 6 очок в активі команди Массіміліано Альвіні — це 6 нічиїх. Сходинка у таблиці — вісімнадцята.

footballПРОГНОЗ 1:4

 

САССУОЛО — РОМА
СЕРЕДА, 9 ЛИСТОПАДА, 19:30. ЕМІЛЬЯ-РОМАНЬЯ, МАПЕЇ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОВАННІ АЙРОЛЬДІ

Сассуоло — команда, яка не змінює своїм атакувальним ігровим принципам ніколи. І для Жозе Моурінью цей факт — як ковток рідного портвейну.

У неділю Рома поступилася у римському дербі, а португалець знову почав розповідати, що це не по грі. Згадав там і матч проти Аталанти, і поєдинок із Наполі... Все життя ти працюэш за принципом "результат — все, гра — ніщо", а коли сам результат не здобуваєш, то критикуєш тих, хто це робить — замість того, щоби розбиратися у своїм помилках. І ниєш, безперервно ниєш. Такий він, сеу Жозе...

Втім, у матчі з "нероверді" ми прогнозуємо звитягу "джалороссі". Навіть не дивлячись на втрату Лоренцо Пеллегріні, якого замінить Андреа Белотті — попри всю боягузливість, тут Моурінью має таки ризикнути зіграти у 2 нападники. І, звісно, реабілітуватися за поразку від найлютішого ворога. 

А гра точно буде розвесела. Повторимося, Сассуоло — із тих колективів, хто грає сам, і дає грати іншим.

Орієнтовні склади:

Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Феррарі, Рожеріу — Фраттезі, Лопез, Торствердт — Д'Андреа, Пінамонті, Лоріенте

Рома: Руї Патрісіу — Смоллінг, Манчіні, Ібаньєс — Кардсорп, Крістанте, Камара, Залевські — Дзаньоло — Абрагам, Белотті

Не зіграють: Мюльдур, Дефрель, Берарді — Спінаццола, Вейналдум, Пеллегріні, Дібала (травми)

Цікаві факти:

- Рома не перемагала на Мапеї з 20 травня 2018 року, тобто протягом чотирьох матчів;

- Чи не головна зірка сучасного Сассуоло Давіде Фраттезі — вихованець і палкий вболівальник Роми, який хоче повернутися до рідного клубу. Власне, до цього все і йде...

- Сассуоло перемегав Рому всього раз у 18 матчах — 1 лютого 2020 року з рахунком 4:2.

footballПРОГНОЗ 2:3

 

ІНТЕР — БОЛОНЬЯ
СЕРЕДА, 9 ЛИСТОПАДА, 21:45. МІЛАН, СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО

В останніх трьох матчах Болонья стабільно перемагає, і схоже, що Тьяго Мотта знаходить свою гру. Втім, навряд це зіграє хоч якусь роль у протистоянні з Інтером. 

"Нерадзуррі" теж потрібно реабілітовуватися за поразку у дербі. У їхньому випадку — всеіталійському. Враховуючи, що команда Сімоне Індзагі відчуває проблеми (хоча це ще лояльно сказано) лише з командами плюс-мінус свого класу — проблем бути не має. Тьяго Мотта відчує неабияку ностальгію, але навряд поїде з Мілану з позитивними емоціями від результату.

Орієнтовні склади: 

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Гозенс — Корреа, Джеко

Болонья: Скорупскі — Пош, Сумаро, Лукумі — Ебішер, Медель, Домінгес, Камбіассо — Фергюсон, Барроу — Арнаутович

Не зіграють: Лукаку — Боніфаці (травми)

Цікаві факти:

- Тьяго Мотта грав за Інтер з 2009 по 2012 роки. Він — один із тих, хто у сезоні-2009/10 взяв легендарний "требл";

- У минулому сезоні матчі між командами завершилися з кардинально різним результатом. У Мілані Інтер переміг команду тоді ще Сінішу Михайловича з рахунком 6:1, а от у Болоньї програв із результатом 1:2. Два слова — Йонуц Раду...

- Найрезультативніший матч в історії протистояння пройшов 3 грудня 1961 року. Інтер на своєму полі здобув перемогу з рахунком 6:4.

footballПРОГНОЗ 2:0

 

ЛАЦІО — МОНЦА
ЧЕТВЕР, 10 ЛИСТОПАДА, 21:45. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО САНТОРО

На Монцу великий вплив справила зміна тренера. Раффаеле Палладіно не приніс ніяких геніальних ідей і тактичних задумок (принаймні, поки що їх не видно), та при цьому додав "б'янкороссі" імпульсу і додаткової впевненості.

Навіть ряд поразок потім "обернувся" перемогою над Вероною, і за логікою речей зараз мають бути знову 3 очки. Монца грає у Серії А виключно "серіями".

Та все ж, нинішній Лаціо — не суперник для продовження якихось закономірностей. Тим паче, враховуючи повернення Мілінковича-Савича. Що ж до Іммобіле — то не думаємо, що ним будуть ризикувати. Поява найкращого бомбардира клубу у заявці на дербі — скоріше символічний крок. Вже побережуть до січневого поновлення чемпіонату.

Наш прогноз — легка й невимушена прогулянка "орлів". Салернітана — то була випадковість, яка лиш підтверджує правило.

Орієнтовні склади: 

Лаціо: Проведель — Ладзарі, Казале, Романьйолі, Марушич — Катальді, Весіно, Мілінкович-Савич — Кансільєрі, Андерсон, Дзакканьї

Монца: Ді Грегоріо — Іццо, Марлон, Кальдірола — Чуррія, Ровелла, Мачін, Карлос Аугусто — Пессіна, Капрарі — Дані Мота

Не зіграють: Марі (відновлюється після перестрілки), Сенсі (травма)

Під питанням: Луіс Альберто, Педро, Іммобіле (травма)

Цікавий факт:

- У четвер на Стадіо Олімпіко відбудеться перше протистояння команд у рамках Серії А, проте вони вже зустрічалися у Кубку. 24 серпня 1977 року "орли" перемоги з рахунком 2:1, а 22 серпня 2006 здолали ломбардійців по пенальті після підсумкових 1:1.

footballПРОГНОЗ 3:0


 

СПЕЦІЯ — УДІНЕЗЕ
8 ЛИСТОПАДА, 19:30

Після ударного старту Удінезе не радує. І це сказано ще дуже м'яко. В останніх п'яти матчах чемпіонату — 4 нічиї та одна поразка, а ще до цього треба додати виліт із Кубку від Монци. Так, нехай навіть другим складом.

Спеція — одна з найбільш невиразних команд сезону. І думаємо, що вона стане чудовим "інструментом", за допомогою якого "фріульці" обірвуть свою невдалу серію. "Орлята" ж свою продовжать до 7 матчів без перемог у Серія А, з яких 6 (у тому числі 4 останні) будуть поразками.

footballПРОГНОЗ 1:2

 

ЛЕЧЧЕ — АТАЛАНТА
9 ЛИСТОПАДА, 19:30

У матчі з Наполі Аталанта програла і за підсумками туру втратила друге місце, проте показала, що вміє грати у той футбол, який всі звикли бачити у виконанні бергамасків. Лечче — чудовий суперник для того, аби продовжити справу.

Навряд "джалороссі" створять Аталанті хоча би мінімальні проблеми, хоча схожий досвід у них є — Наполі востаннє у цьому сезоні втрачав очки саме у матчі з ними. А от Маліновського у старті чекати не варто — кажемо це вже вкотре. 

footballПРОГНОЗ 0:2

 

ТОРІНО — САМПДОРІЯ
9 ЛИСТОПАДА, 21:45

Торіно — одна з найсимпатичніших команд нового сезону, якщо говорити про гру. Їй не завжди щастить, і після поразки Мілану вона може програти Болоньї, але при цьому "бики" ніколи не змінюють своїм атакувальним принципам, а Нікола Влашич знайшов команду, в якій він може красиво грати на роялі. Одразу видно, що Іван Юрич вчився у Джан П'єро Гасперіні! Праймового...

А ще у цьому матчі хорватський тренер протистоятиме сербському. Знаючи стосунки між країнами і народами — це додаткова цікавість. Хоча враховуючи те, скільки сербів грає у команді хорватського наставника — важко повірити, що він буде багато думати про цей фактор. Тим паче, Станкович грав у Інтері, коли Іван Юрич працював у клубі у якості помічника сеньйора Гаспа.

А, так, згадали про Деяна Станковича. Його Сампдорія — це поки щось максимально незрозуміле.

footballПРОГНОЗ 2:1

 

ФІОРЕНТИНА — САЛЕРНІТАНА
9 ЛИСТОПАДА, 21:45

Фіорентина після кризового початку перемога у чотирьох останніх матчах, 2 з яких — у рамках Серії А. Салернітана у свою чергу — апофеоз нестабільності. Вона може як переграти Лаціо з рахунком 3:1, так і програти Сассуоло 5:0.

Наш прогноз — команда Вінченцо Італьяно продовжить свою серію. А от чи заб'є у третьому матчі чемпіонату поспіль Нікола Міленкович — питання з цікавих. Центрбек у ролі бомбардира — це завжди незвично, нехай навіть забиває він після стандартів.

footballПРОГНОЗ 2:0

 

ВЕРОНА — ЮВЕНТУС
10 ЛИСТОПАДА, 19:30

Кризовий Ювентус у нинішньому сезоні не так часто має проблеми з командами нижньої когорти. Отже, не такий він вже й кризовий?

Головна інтрига матчу: чи вийде Федеріко К'єза з перших хвилин. У матчах проти ПСЖ та Інтера (до слова, звитяга у Дербі всієї Італії теж має дати туринцям новий імпульс) вінгер збірної Італії вже з'являлся на заміну, а у воротах "нерадзуррі" мав навіть відзначатися голом.

Підсумковий рахунок? Думаємо, тут питань бути не має. Верона — найгірша команда цього чемпіонату. І зміна тренера "еллінам" аж ніяк не перемогла. На початку сезону колектив з міста Ромео і Джульєтти виглядав добре хоча би в атаці (при поганій грі в обороні), а тепер не скажеш і це. 

footballПРОГНОЗ 0:2

 

 

Турнірна таблиця

# 08 ЛИСТОПАДА 2022 И О
1 Наполі Наполі 13 35
2 Мілан Мілан 13 29
3 Лаціо Лаціо 13 27
4 Аталанта Аталанта 13 27
5 Ювентус Ювентус 13 25
6 Рома Рома 13 25
7 Інтер Інтер 13 24
8 Удінезе Удінезе 13 23
9 Салернітана Салернітана 13 17
10 Торіно Торіно 13 17
11 Фіорентина Фіорентина 13 16
12 Болонья Болонья 13 16
13 Сассуоло Сассуоло 13 15
14 Емполі Емполі 13 14
15 Монца Монца 13 13
16 Лечче Лечче 13 9
17 Спеція Спеція 13 9
18 Кремонезе Кремонезе 13 6
19 Сампдорія Сампдорія 13 6
20 Верона Верона 13 5