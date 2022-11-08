Італія

До вашої уваги — анонс туру чемпіонату Італії, який відбудеться посеред тижня.

В Італії вирішили зіграти до Мундіалю побільше, і тому цього разу проводять тур посеред тижня. Нехай навіть Скуадра Адзурра до Катару не полетить — Серія А має купу футболістів, які квитки на цей рейс вже давненько тримають у руках адміністраторів власних збірних.

Після купи дербі нас мало чим можна здивувати. Та ми спробуємо і поговоримо про те, чого нам чекати з вівторка по четвер у світі італійського футболу.

Зазначимо, що пряма трансляція всіх матчів Серії А відбувається на MEGOGO!

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 14 ТУР

НАПОЛІ — ЕМПОЛІ

ВІВТОРОК, 8 ЛИСТОПАДА, 19:30. НЕАПОЛЬ, СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ПАЙРЕТТО

Важко сказати, який фактор може завадити команді Лучано Спаллетті знову перемогти. Можна скільки завгодно говорити, що цей тренер не застосовує ротацію і веде своїх футболістів до втоми, проте до Чемпіонату світу лишилося всього 2 матчі. З двох ризиків він обирає менший, і ніякої великої кількості травм немає — не грає лише Ррахмані, під питанням Кварацхелія.

Емполі традиційно провалюється у матчах із командами, які суттєво переважають її у класі. По факту, йому нема що протиставити — у гру входить хіба індивідуальний клас лівого захисника Фабіано Парізі, який є найкреативнішим гравцем команди Паоло Дзанетті.

Наш прогноз — розгромна перемога "партенопеї", яка стане для них десятою поспіль у рамках Серії А. І якщо у матчі з Аталантою неаполітанці 3 очки вигризли, то тут знову до гри увійде Його Величність Кураж. А замість Хвічі... хм, Ельмас же забив у Бергамо!

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Мін-Дже, Естігор, Маріу Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Ельмас

Емполі: Вікаріо — Ебуехі, Ісмаїлі, Луперто, Парізі — Фацціні, Марін, Бандінеллі — Бальданці — Сатріано, Ламмерс

Не зіграють: Ррахмані — де Вінтер, Грассі, Тонеллі, Дестро (травми)

Під питанням: Кварацхелія (травма)

Цікаві факти:

- У минулому сезоні Емполі двічі переграв неаполітанців — 1:0 на виїзді і 3:2 вдома;

- Якщо брати Серію А, то "сині" обігрують "партенопеї" у трьох останніх матчах, адже до свого виліту до Серії B, 3 квітня 2019 року, Емполі на рідному стадіоні здобув перемогу над Наполі з рахунком 2:1;

- "Об'єднавча" для обох команд фігура — нинішній тренер Лаціо. Так, перед феєрією у Наполі Мауріціо Саррі заявив про себе саме у ролі тренера Емполі.

ПРОГНОЗ 4:0

КРЕМОНЕЗЕ — МІЛАН

ВІВТОРОК, 8 ЛИСТОПАДА, 21:45. КРЕМОНА, ДЖОВАННІ ЗІНІ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО РАПУАНО

Авторам голів у ворота Спеції Тео Ернандесу та Олів'є Жиру пощастило з матчем для відбивання дискваліфікації. Це гра проти команди, яка ще не перемагала у нинішньому сезоні і не показує нічого. Давайте краще так: НІ-ЧО-ГО! Хоча початок сезону виглядав не таким вже й жахливими — нумо згадаймо матчі з Фіорентиною і Торіно, наприклад.

"Россонері" у цьому сезоні демонструють, воістину, чемпіонський характер. Вони вигризають перемоги всюди і завжди — а виключення на кшталт поєдинку з Торіно хіба що підтверджують правило. Якби не феєричний і абсолютно алогічний оновлений Наполі — друге поспіль Скудетто "червоно-чорних" міланців не викликало би питань. Вони — чемпіони за характером.

Стоїть питання хіба по рахунку. Гадаємо, він буде масштабний. Вже перевірена у цьому сезоні заміна для Тео — Балло-Туре. Для Жиру — Дівок Орігі чи Ребич, та ми "ставимо" на появу зі старту першого з них.

Орієнтовні склади:

Кремонезе: Карнесеккі — Емануель, Хендрі, Лочошвілі — Сернікола, Мейте, Пікель, Квальята — Буонаюто — Окереке, Тсаджу

Мілан: Тетерушану — Калулу, К'єр, Томорі, Балло-Туре — Крунич, Тоналі — Мессіас, де Кетеларе, Леау — Орігі

Не зіграють: Раду, Кірікеш, Б'янкетті, Дессерс (травми) — Меньян, Калабрія, Флоренці, Салемакерс, Ібрагімович (травми), Тео Ернандес (перебір жовтих карток), Жиру (червона картка)

Цікаві факти:

- Місто Кремона належить до регіону Ломбардія, столицею якого є Мілан. Від регіонального центру до Кремони — 95 кілометрів;

- Востаннє команди зустрічалися у сезоні-1995/1996. 14 січня 1996 року Кремонезе вдома втримав нульову нічию, а от 12 травня був розгромлений з рахунком 1:7;

- Кремонезе — єдина команда цього чемпіонату, яка ще жодного разу не перемагала. 6 очок в активі команди Массіміліано Альвіні — це 6 нічиїх. Сходинка у таблиці — вісімнадцята.

ПРОГНОЗ 1:4

САССУОЛО — РОМА

СЕРЕДА, 9 ЛИСТОПАДА, 19:30. ЕМІЛЬЯ-РОМАНЬЯ, МАПЕЇ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОВАННІ АЙРОЛЬДІ

Сассуоло — команда, яка не змінює своїм атакувальним ігровим принципам ніколи. І для Жозе Моурінью цей факт — як ковток рідного портвейну.

У неділю Рома поступилася у римському дербі, а португалець знову почав розповідати, що це не по грі. Згадав там і матч проти Аталанти, і поєдинок із Наполі... Все життя ти працюэш за принципом "результат — все, гра — ніщо", а коли сам результат не здобуваєш, то критикуєш тих, хто це робить — замість того, щоби розбиратися у своїм помилках. І ниєш, безперервно ниєш. Такий він, сеу Жозе...

Втім, у матчі з "нероверді" ми прогнозуємо звитягу "джалороссі". Навіть не дивлячись на втрату Лоренцо Пеллегріні, якого замінить Андреа Белотті — попри всю боягузливість, тут Моурінью має таки ризикнути зіграти у 2 нападники. І, звісно, реабілітуватися за поразку від найлютішого ворога.

А гра точно буде розвесела. Повторимося, Сассуоло — із тих колективів, хто грає сам, і дає грати іншим.

Орієнтовні склади:

Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Феррарі, Рожеріу — Фраттезі, Лопез, Торствердт — Д'Андреа, Пінамонті, Лоріенте

Рома: Руї Патрісіу — Смоллінг, Манчіні, Ібаньєс — Кардсорп, Крістанте, Камара, Залевські — Дзаньоло — Абрагам, Белотті

Не зіграють: Мюльдур, Дефрель, Берарді — Спінаццола, Вейналдум, Пеллегріні, Дібала (травми)

Цікаві факти:

- Рома не перемагала на Мапеї з 20 травня 2018 року, тобто протягом чотирьох матчів;

- Чи не головна зірка сучасного Сассуоло Давіде Фраттезі — вихованець і палкий вболівальник Роми, який хоче повернутися до рідного клубу. Власне, до цього все і йде...

- Сассуоло перемегав Рому всього раз у 18 матчах — 1 лютого 2020 року з рахунком 4:2.

ПРОГНОЗ 2:3

ІНТЕР — БОЛОНЬЯ

СЕРЕДА, 9 ЛИСТОПАДА, 21:45. МІЛАН, СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО

В останніх трьох матчах Болонья стабільно перемагає, і схоже, що Тьяго Мотта знаходить свою гру. Втім, навряд це зіграє хоч якусь роль у протистоянні з Інтером.

"Нерадзуррі" теж потрібно реабілітовуватися за поразку у дербі. У їхньому випадку — всеіталійському. Враховуючи, що команда Сімоне Індзагі відчуває проблеми (хоча це ще лояльно сказано) лише з командами плюс-мінус свого класу — проблем бути не має. Тьяго Мотта відчує неабияку ностальгію, але навряд поїде з Мілану з позитивними емоціями від результату.

Орієнтовні склади:

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Гозенс — Корреа, Джеко

Болонья: Скорупскі — Пош, Сумаро, Лукумі — Ебішер, Медель, Домінгес, Камбіассо — Фергюсон, Барроу — Арнаутович

Не зіграють: Лукаку — Боніфаці (травми)

Цікаві факти:

- Тьяго Мотта грав за Інтер з 2009 по 2012 роки. Він — один із тих, хто у сезоні-2009/10 взяв легендарний "требл";

- У минулому сезоні матчі між командами завершилися з кардинально різним результатом. У Мілані Інтер переміг команду тоді ще Сінішу Михайловича з рахунком 6:1, а от у Болоньї програв із результатом 1:2. Два слова — Йонуц Раду...

- Найрезультативніший матч в історії протистояння пройшов 3 грудня 1961 року. Інтер на своєму полі здобув перемогу з рахунком 6:4.

ПРОГНОЗ 2:0

ЛАЦІО — МОНЦА

ЧЕТВЕР, 10 ЛИСТОПАДА, 21:45. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО САНТОРО

На Монцу великий вплив справила зміна тренера. Раффаеле Палладіно не приніс ніяких геніальних ідей і тактичних задумок (принаймні, поки що їх не видно), та при цьому додав "б'янкороссі" імпульсу і додаткової впевненості.

Навіть ряд поразок потім "обернувся" перемогою над Вероною, і за логікою речей зараз мають бути знову 3 очки. Монца грає у Серії А виключно "серіями".

Та все ж, нинішній Лаціо — не суперник для продовження якихось закономірностей. Тим паче, враховуючи повернення Мілінковича-Савича. Що ж до Іммобіле — то не думаємо, що ним будуть ризикувати. Поява найкращого бомбардира клубу у заявці на дербі — скоріше символічний крок. Вже побережуть до січневого поновлення чемпіонату.

Наш прогноз — легка й невимушена прогулянка "орлів". Салернітана — то була випадковість, яка лиш підтверджує правило.

Орієнтовні склади:

Лаціо: Проведель — Ладзарі, Казале, Романьйолі, Марушич — Катальді, Весіно, Мілінкович-Савич — Кансільєрі, Андерсон, Дзакканьї

Монца: Ді Грегоріо — Іццо, Марлон, Кальдірола — Чуррія, Ровелла, Мачін, Карлос Аугусто — Пессіна, Капрарі — Дані Мота

Не зіграють: Марі (відновлюється після перестрілки), Сенсі (травма)

Під питанням: Луіс Альберто, Педро, Іммобіле (травма)

Цікавий факт:

- У четвер на Стадіо Олімпіко відбудеться перше протистояння команд у рамках Серії А, проте вони вже зустрічалися у Кубку. 24 серпня 1977 року "орли" перемоги з рахунком 2:1, а 22 серпня 2006 здолали ломбардійців по пенальті після підсумкових 1:1.

ПРОГНОЗ 3:0





Після ударного старту Удінезе не радує. І це сказано ще дуже м'яко. В останніх п'яти матчах чемпіонату — 4 нічиї та одна поразка, а ще до цього треба додати виліт із Кубку від Монци. Так, нехай навіть другим складом.

Спеція — одна з найбільш невиразних команд сезону. І думаємо, що вона стане чудовим "інструментом", за допомогою якого "фріульці" обірвуть свою невдалу серію. "Орлята" ж свою продовжать до 7 матчів без перемог у Серія А, з яких 6 (у тому числі 4 останні) будуть поразками.

ПРОГНОЗ 1:2

У матчі з Наполі Аталанта програла і за підсумками туру втратила друге місце, проте показала, що вміє грати у той футбол, який всі звикли бачити у виконанні бергамасків. Лечче — чудовий суперник для того, аби продовжити справу.

Навряд "джалороссі" створять Аталанті хоча би мінімальні проблеми, хоча схожий досвід у них є — Наполі востаннє у цьому сезоні втрачав очки саме у матчі з ними. А от Маліновського у старті чекати не варто — кажемо це вже вкотре.

ПРОГНОЗ 0:2

Торіно — одна з найсимпатичніших команд нового сезону, якщо говорити про гру. Їй не завжди щастить, і після поразки Мілану вона може програти Болоньї, але при цьому "бики" ніколи не змінюють своїм атакувальним принципам, а Нікола Влашич знайшов команду, в якій він може красиво грати на роялі. Одразу видно, що Іван Юрич вчився у Джан П'єро Гасперіні! Праймового...

А ще у цьому матчі хорватський тренер протистоятиме сербському. Знаючи стосунки між країнами і народами — це додаткова цікавість. Хоча враховуючи те, скільки сербів грає у команді хорватського наставника — важко повірити, що він буде багато думати про цей фактор. Тим паче, Станкович грав у Інтері, коли Іван Юрич працював у клубі у якості помічника сеньйора Гаспа.

А, так, згадали про Деяна Станковича. Його Сампдорія — це поки щось максимально незрозуміле.

ПРОГНОЗ 2:1

Фіорентина після кризового початку перемога у чотирьох останніх матчах, 2 з яких — у рамках Серії А. Салернітана у свою чергу — апофеоз нестабільності. Вона може як переграти Лаціо з рахунком 3:1, так і програти Сассуоло 5:0.

Наш прогноз — команда Вінченцо Італьяно продовжить свою серію. А от чи заб'є у третьому матчі чемпіонату поспіль Нікола Міленкович — питання з цікавих. Центрбек у ролі бомбардира — це завжди незвично, нехай навіть забиває він після стандартів.

ПРОГНОЗ 2:0

Кризовий Ювентус у нинішньому сезоні не так часто має проблеми з командами нижньої когорти. Отже, не такий він вже й кризовий?

Головна інтрига матчу: чи вийде Федеріко К'єза з перших хвилин. У матчах проти ПСЖ та Інтера (до слова, звитяга у Дербі всієї Італії теж має дати туринцям новий імпульс) вінгер збірної Італії вже з'являлся на заміну, а у воротах "нерадзуррі" мав навіть відзначатися голом.

Підсумковий рахунок? Думаємо, тут питань бути не має. Верона — найгірша команда цього чемпіонату. І зміна тренера "еллінам" аж ніяк не перемогла. На початку сезону колектив з міста Ромео і Джульєтти виглядав добре хоча би в атаці (при поганій грі в обороні), а тепер не скажеш і це.

ПРОГНОЗ 0:2

Турнірна таблиця