Італія

Розповідаємо про найкращі події 13-го туру чемпіонату Італії.

Тур, у якому було все: і протистояння лідерів, і одразу два легендарні дербі, і несподівані результати, і відверто сумні за змістом поєдинки.

Коротше кажучи, нам є про що поговорити. Avanti!

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 13 ТУР

Рим — небесно-блакитний!

"Гадаю, що Рома незаслужено програла. У Аталанти був один удар у площину воріт. Наполі ми створили більше проблем, ніж будь-хто, він виграв завдяки чудовому голу Осімгена. А Лаціо взагалі забив півгол" — гадаємо, не варто називати за прізвищем автора цих слів. Всі і так прекрасно зрозуміли. Людина, яка протягом усієї тренерської кар'єри грає за принципом "результат понад усе" звинувачує інших у тому, що вони цей результат здобувають.

Рома і справді переграла Лаціо за більшістю статистичних показників. Виключення — удари у площину воріт і, власне, голи. Єдиний точний удар на свій рахунок у дербі записав Феліпе Андерсон, який блискуче виконує роль фальшивої "дев'ятки" за відсутності Іммобіле. "Кейс" Мертенса! Хоча в епізоді з голом слід окремо "відзначити" його співвітчизника Роджера Ібаньєса, який взяв "привози" у дербі собі у традицію — можна згадати дербі січня 2021 року, коли бразилець дарував "орлам" м'ячі як міг.

Найкращий момент "джалороссі" — поперечина від Дзаньоло. Щоправда, і "б'янкочелесті", які вийшли на гру у чисто білій формі (гостьовий комплект хоч на комусь — велика рідкість для дербі), могли подвоювати рахунок зусиллями все того ж Андерсона, якому після стрімкої контратаки асистував вихованець Роми Маттео Кансільєрі. До слова, після гри цьому 20-річному парубку прийшлося закрити коментарі в Інстаграмі — багато хто не оцінив його "перевзування". На відміну від Романьйолі, який будучи вихованцем Роми і справді з дитинства вболівав за Лаціо, Кансільєрі завжди був "відданим" фаном "вовків".

Не обійшлося у цьому дербі і без бійки. Голкіпер Роми Руї Патрісіу побіг за бокову за м'ячем, де того португальцю відмовлявся віддавати Штефан Раду. Рекордсмен Лаціо за кількістю матчів вже схоже приміряє тренерську роль і всю гру проводить на ногах, а у цьому епізоді він просто додав собі й партнерів приводів для посмішок, а дербі — додаткового драйву. А, ну і для Патрісіу "заробив" жовту картку — власне, як і для себе.

Команда, яка грала без Мілінковича-Савича та Імоббіле (хоча чисто символічно Чіро був на лавці запасних), а за ходом гри, схоже, не зовсім добровільно втратила Педро і Луіса Альберто, програє команді, яка грала без Вейналдума та Дібали. І враховуючи те, що нідерландець точно ще не встиг стати знаковою для команди Моурінью фігурою, втрати "орлів" були більш суттєвими. Але переможці — саме вони.

Італія — біло-чорна!

Погані новини для Сімоне Індзагі — у цьому сезоні він програв Лаціо, Мілану, Удінезе, Ромі, і от тепер Ювентусу. Алленаторе Інтера може сказати, що у матчах із Барсою він взяв 4 очки, але тут згадаємо безсмертну класику від Володимира Безсонова.

Ювентус у свою чергу вперше топ-суперника переміг. Причому туринцям до того не вдавалося це зробити у всіх можливих турнірах. І дякувати туринські тіфозі повинні Філіпу Костичу — у другому таймі на полі був театр одного актора і просто бенефіс серба у найкращих традиціях його франкфуртських часів.

Три гольові передачі, сер! Просто одна, віддана на капітана Даніло після кутового, у залік не пішла — арбітри знайшkи гру рукою у виконанні бразильця.

Якщо Рабіо — це просто Рабіо, то гол Фаджолі окремо не відзначити не можна. 21-річний хавбек відзначається у другому матчі Серії А поспіль і, при всій повазі, тепер вже явно не у ворота Лечче! Та й взагалі, тепер Ніколо відіграв на полі весь матч.

Також слід відзначити гру Войцеха Щенсни — один тільки Лаутаро Мартінес мав немало "добра"! Втім, Аллегрі переміг у своєму стилі і знову отримав певну індульгенцію. Та чи надовго? Бо вже вкотре Юве начебто щось демонструє, а потім знову повертається на круги своя...

А у Сімоне Індзагі все йде по старому сценарію — результат несправедливий!

Дербі — дербі, а лідери за розкладом

На момент гри друга команда в особі Аталанти приймала першу в особі Наполі. "Партенопеї" за будь-якого розвитку подій залишалися би на своєму місці, та вже ж вони кортіли збільшити відрив. Знаючи досвід самих себе минулих років...

Бергамаски грали сміливо. Цього разу вони не вийшли відбиватися з ціллю досягти результату будь-якою метою. Так, це не була ідеальна "Богиня" зразка минулих сезонів, але й порівнювати її з "Богинею" зразка матчів проти Роми та Лаціо (з різними результатами) не варто. Тут був агресивний вертикальний футбол і, наприклад, 17:7 за ударами — нехай навіть при цьому 4:5 за ударами у площину воріт.

Можливо, саме бажання Гасперіні повернутися до витоків і пошити у дурні критиків і зіграло злий жарт, а єдиний гол Аталанта забила тільки з пенальті. До речі, його реалізував Адемола Лукман, а вже за кілька хвилин своїм точним ударом відповів найкращий бомбардир Серії А Віктор Осімген — отже, як ми і прогнозували, обом нігерійським форвардам вдалося відзначитися. Що казати — статистика у них неймовірно прекрасна.

А-от македонець Еліф Ельмас забив лише вдруге у сезоні. Що цікаво, вдруге вийшовши у старті. Сеньйор Лучано, натяк зрозуміли? І гол-то вийшов переможним!

Наполі на тижні обірвав свою переможну серію в усіх турнірах, зате у чемпіонаті продовжив її до дев'яти звитяг. Знаючи свій великий досвід попередніх невдач, роблять все підопічні Спаллетті правильно. Боїмося, надто багато вони втратять...

Сімейна мелодрама у столиці моди

Італійські газети люблять красиві заголовки — як вдалі, так і не дуже. І от із голом Даніеле Мальдіні у ворота Мілана у них був великий вибір для підбору красивих слів. До слова, вийшло красиво.

Втім, головною дійовою особою матчу став Мікель Фаббрі — і помилки у його діях не відшукаєш, просто приводів для роботи було чимало. Спочатку йому доводилося енну кількість часу з'ясовувати, чи був у Тео Ернандеса міліметровий офсайд, потім відмінив гол-красень Сандро Тоналі через фол Томорі проти Нзоли, а на довершення дав Олів'є Жиру жовту картку за святкування голу зі знятою футболкою. Все по ділу — але ж скільки згадок!

До слова, Тоналі хоч і не зміг записати на свій рахунок супергол, але ж записав суперпас. Як він видав на Жиру — це було неймовірно!

Мілан скористався поразкою Аталанти і вийшов на друге місце. До Наполі 6 очок, але Наполі зразка другої половини сезону — це завжди щось трошки інше, ніж у першій. Був сезон Саррі, був сезон минулий. Тож "россонері" виривають перемоги зовсім не дарма. Оця суботня цілком підпадає під критерій чемпіонською. На характері.

Чергова нічия, чергова неперемога

Якщо на початку сезону Удінезе користався кожною точковою осічкою супротивників, ловив усі команди на помилках і демонстрував фантастичну реалізацію моментів, то зараз доля повертає йому борги.

У п'ятничному матчі з Лечче команда Андреа Соттіла нанесла 16 ударів по воротах суперника, але забила лише раз зусиллями Бету. Просто прекрасні моменти мали Деулофеу та Перейра — таке потрібно реалізовувати! Хоча Жерара все одно слід хвалити — він досі відмінній диригент атак команди з півночі Італії.

Ще більш прикро, що і "джалороссі" свій гол знайшли. І тому "б'янконері" розписали четверту нічию в останніх п'яти матчах Серії А, а якщо брати до уваги Кубок, то вшосте поспіль не перемагають. Зараз буде Спеція, а потім і Наполі — чуємо, що нову ходу у зворотній бік слід чекати вже після Мундіалю.

Справи пішли вгору?

Фіорентина здобуває другу перемогу поспіль у рамках Серії А і четверту поспіль в усіх турнірах. Більше того, "фіалки" знову не пропускають — як у матчі Ліги Конференцій проти латвійського РФС, за який грає "дніпровський" бразилець Білл.

Впевнена гра, красиві комбінації, багато моментів — це все те, що вирізняло команду Вінченцо Італьяно у минулі сезоні. А ще відзначимо гол Ніколи Міленковича — сербський захисник забив Спеції, а тепер і Сампдорії. І обидва голи — прямо таки ідентичні.

До слова, про перший м'яч "фіалок" теж слід сказати. Джакомо Бонавентура забив після передачі екс-"гірника" Додо — перша результативна дія нашого старого знайомого на Апеннінському півострові.

Найкраща ж характеристика Сампдорії Станковича — команда "без смаку". Незрозуміло ні у що вона грає, ні як. Можливо, це справа часу, але жодних натяків на конструктив поки не видно навіть на горизонті.

Втретє поспіль

Це про перемоги Болоньї Тьяго Мотти. Невиразний старт, а далі — три очки йдуть на трьома очками. А якщо рахувати кубковий матчі із Болоньєю — то звитяга четверта поспіль.

Що цікаво, переможний м'яч у ворота Торіно записав на свій рахунок німецький центрбек Штефан Пош, який не побоявся підключитися до атаки аж зовсім не на стандарт. Якщо це була тренерська задумка — скажемо чергове "браво"!

Торіно програє, і цього разу програє заслужено. До матчу з Міланом подекуди здавалося, що підопічним Івана Юрича (який у Болоньї відбував дискваліфікацію) просто не щастить, та це точно не скажеш про матч у неділю. "Россоблу" майже наздогнали "Скуадру Гранату"!

Цікаве в інших матчах

- Справжній хіт-парад помилок у захисті влаштували Салернітана і Кремонезе, звідси й підсумкові 2:2. А цікавинка матчу — останній гол гостей. Луїджі Сепе відбив пенальті від Даніеля Чофані, проте Кастаньєтті забив на добиванні. "Морські коники" одразу почали апелювати щодо небезпечної гри проти голкіпера, і Чофані підійшов бити одинадцятиметровий вдруге. Сепе знову відбив, та тепер вже сам Чофані довершив справу.

2 рази парирував пенальті — ти у програші. 2 рази пенальті не реалізував — ти у виграші. Такі вони, примхи футбольної долі.

- У найменш видовищному матчі туру Емполі мінімально переграв Сассуоло. Цілком по ділу, адже команда Алессіо Діонізі виглядала максимально погано. Вирішальний м'яч на свій рахунок записав Томмазо Бальданці. "Сині" череду невдач обірвали, "нероверді" програли вдруге поспіль.

- Монца цілком і повністю скористалася вилученням у складі суперника. Мусимо сказати, воно було по справі — захисник Верони Джанджакомо Маньяні вельми грубо зіграв проти Дані Моти, який, до того ж, виривався ледь не віч-на-віч. "Елліни" залишаються на останній сходинці, і Сальваторе Боккетті поки і близько не справляє на свою команду такого ж ефекту, як Рафаеле Палладіно на свою.

До слова, на трибунах був присутній Рафаель Марі. Права рука поки перев'язана, але головне, що схоже стан здоров'я іспанця після перестрілки вже точно краще.

Збірна туру

Найкращі голи туру:

Девід Окереке (Кремонезе)

Даніель Мальдіні (Спеція)

Олів'є Жиру (Мілан)

Карлос Аугусто (Монца)

Турнірна таблиця

# И О 1 Наполі 13 35 2 Мілан 13 29 3 Лаціо 13 27 4 Аталанта 13 27 5 Ювентус 13 25 6 Рома 13 25 7 Інтер 13 24 8 Удінезе 13 23 9 Салернітана 13 17 10 Торіно 13 17 11 Фіорентина 13 16 12 Болонья 13 16 13 Сассуоло 13 15 14 Емполі 13 14 15 Монца 13 13 16 Лечче 13 9 17 Спеція 13 9 18 Кремонезе 13 6 19 Сампдорія 13 6 20 Верона 13 5



Наступний тур