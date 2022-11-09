Італія

Француз вирішив почекати з хірургічним втручанням.

Влітку півзахисник Ювентуса та збірної Франції Поль Погба отримав складну травму, через яку пропустив старт сезону у Серії А.

Клубні лікарі сказали футболісту, що йому треба зробити операцію на коліні, щоб реабілітація точно була успішною. Але він вирішив не прислуховуватись до медичної служби клубу. Про це пише видання Get Italy Football News.

Відомо, що якщо б Погба провели потрібну операцію, то у вересні він вже зміг би грати. А так він пішов на екстрену операцію і отримав рецидив травми, через яку досі лікується.

Массіміліано Аллегрі та його тренерський штаб дуже розчаровані рішенням Поля проігнорувати поради. Нагадаємо, що футболіст пропустить чемпіонат світу-2022.