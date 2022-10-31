Італія

Погба отримав чергову травму після повернення до роботи на тренуваннях із Ювентусом.

Французький півзахисник Ювентуса Поль Погба повернувся до роботи на тренуваннях "Старої Синьйори", однак не встиг пропрацювати й кількох днів, як на тлі тривалої відсутності навантажень у нього сталась травма м’язів стегна. Агентка гравця Рафаела Пімента підтвердила, що Поль пропустить чемпіонат світу.

"Після вчорашніх та сьогоднішніх медичних оглядів дуже боляче повідомляти, що Полю Погба все ще потрібна реабілітація після операції на коліні. Тому Поль не зможе приєднатися до збірної Франції в Катарі", – завила Пімента.

Останнього разу французький півзахисник грав у офіційному матчі ще за поразки від Ліверпуля на Енфілді 19 квітня цього року (0:4).