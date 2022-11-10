Італія

Завершилися ще 3 матчі італійської Серії А.

У рамках 14 туру італійської Серії А завершилися ще 3 поєдинки. Серед іншого, розгромну перемогу здобув міланський Інтер, який не дав жодних шансів команді свого колишнього футболіста Тьяго Мотти.

Також слід відзначити впевнену ходу Фіорентини — команда Вінченцо Італьяно здобула вже п'яту поспіль перемогу в усіх турнірах і третю поспіль у чемпіонаті, що дуже резонує з невдалим стартом.

Інтер — Болонья — 6:1

Голи: Джеко, 26, Дімарко, 36, 48, Мартінес, 42, Чалханоглу, 59, пен, Госенс, 76 — Лікоянніс, 22

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дамфріс (Белланова, 61), Барелла (Гальярдіні, 74), Чалханоглу (Асллані, 74), Мхітарян, Дімарко (Госенс, 62) — Мартінес (Брозович, 62), Джеко

Болонья: Скорупскі — Пош, Сумаоро, Лукумі (Соса, 46), Лікоянніс — Фергюсон (Соріано, 61), Медель (Моро, 46), Схаутен — Орсоліні, Арнаутович (Зіркзе, 61), Барроу (Віньято, 74)

Попередження: Мартінес — Арнаутович, Лукумі, Медель, Орсоліні, Соса

Торіно — Сампдорія — 2:0

Голи: Радоньїч, 29, Влашич, 59

Торіно: Мілінкович-Савич — Зіма, Схурс (Буонджорно, 22), Родрігес — Сінго, Лінетті, Річчі, Войвода — Міранчук, Радоньїч (Сек, 87) — Влашич (Ільхан, 90+2)

Сампдорія: Аудеро — Мурільйо (Феррарі, 70), Коллі, Аміоне (Мурру, 83) — Берешинські, Рінкон (Вільяр, 83), Йепес (Верре, 68), Джурічич (Габб'ядіні), Ауджелло — Капуто, Монтеваго

Попередження: Річчі — Аміоне, Йепес, Коллі

Фіорентина — Салернітана — 2:1

Голи: Бонавентура, 15, Йович, 82 — Діа, 55

Фіорентина: Террачано — Додо, Міленкович, Ігор, Бірагі (Терзич, 77) — Амрабат, Мандрагора (Барак, 77) — Іконе, Бонавентура (Данкан, 83), Куаме (Сапонара, 63) — Кабрал (Йович, 77)

Салернітана: Сепе — Бронн, Данилюк, Пірола — Кандрева, Кулібалі (Ботхейм, 83), Бохінен (Радованович, 59), Вільєна (Маджоре, 46), Маццоккі (Брадарич, 75) — Бонаццолі (Діа, 46), Пьонтек

Попередження: Радованович, 90+4