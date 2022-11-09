Італія

З передачі українця відзначився Дуван Сапата.

У матчі з Лечче український хавбек Аталанти Руслан Маліновський вийшов у старті вперше за 8 останніх матчів.

Не дивлячись на те, у проміжку 29 і 30 хвилини бергамаски пропустили двічі, 29-річний гравець збірної України зміг записати першу половину зустрічі собі в актив. На 40 хвилині йому вдалося знайти Дувана Сапату і видати тому зручний пас під вихід віч-на-віч, який колумбієць успішно реалізував.

Наразі у грі триває 60 хвилина. Рахунок зустрічі і досі 2:1 на користь "джалороссі", а українець продовжує грати.