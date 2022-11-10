Італія

Дивіться огляд гри Серії A на Football.ua.

У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії A Рома здійснювала один із найбільш незручних можливих виїздів серед усіх суперників чемпіонату — у гості до Сассуоло.

"Нероверді" в підсумку влаштували черговий запеклий бій своїм суперникам, підсумком якого стали голи в обидва боки на відтинку в заключні десять хвилин гри.

"Джаллороссі" відкрили рахунок першими зусиллями Теммі Абрагама, проте вже незабаром Андреа Пінамонті знову вирівняв стан справ на табло.

У підсумку, рівна гра між рівними суперниками завершилась нічиєю з купою попереджень та запеклих сутичок.

Огляд матчу:

Сассуоло — Рома 1:1

Голи: Пінамонті, 85 — Абрахам, 80

Сассуоло: Консільї, Тольян, Айхан, Д. Феррарі, Кірьякопулос (Рожеріо 88), Харруї (Торстведт 66), Лопес (Обьянг 75), Фраттезі, Лор'єнте (Берарді 88), Пінамонті, Д"Андреа (Траоре 66)

Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Челік (Карсдорп 65), Крістанте, Матіч, Залевські (Ель-Шаараві 66), Вольпато (Бове 73), Дзаньоло (Белотті 78), Шомуродов (Абрахам 66)

Попередження: Лор'єнте, Айхан, Лопес, Кірьякопулос, Пінамонті — Дзаньоло, Крістанте

Джерело: MEGOGO.