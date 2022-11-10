Італія

Перша вагома віха в професійній кар’єрі гравця.

Футбольна вдача 22-річного півзахисника італійського Мілану Сандро Тоналі вже зараз є доволі сповнена боротьбою за найкраще майбутнє, адже йому вдалось із-поміж інших талановитих вихованців академії П’яченци спочатку пробитись до основного складу Брешії, а вже потім стати незамінним гравцем "россонері".

Виконавець центральної ланки почав грати за команду Стефано Пьолі відносно нещодавно — на початку сезону-2020/21 його трансфер на правах оренди коштував Мілану 5 млн євро, після чого майбутні чемпіони Італії здійснили повноцінний перехід гравця за додаткові 14,5 млн євро.

І поки здійснювались усі ці фінансові операції між клубами, Тоналі заробляв ім’я в команді, і в підсумку в матчі чотирнадцятого туру Серії A проти Кремонезе досяг позначки в 100 матчів у складі "россонері".

Кремонезе — Мілан 0:0 Огляд матчу Серії A

За цей час Сандро забив шість голів та віддав вісім гольових передач.

Однак відзначити цю подію для свого футболіста клуб належним чином так і не спромігся, розійшовшись миром із суперниками (0:0).