Перша вагома віха в професійній кар’єрі гравця.
Сандро Тоналі, Getty Images
10 листопада 2022, 09:15
Футбольна вдача 22-річного півзахисника італійського Мілану Сандро Тоналі вже зараз є доволі сповнена боротьбою за найкраще майбутнє, адже йому вдалось із-поміж інших талановитих вихованців академії П’яченци спочатку пробитись до основного складу Брешії, а вже потім стати незамінним гравцем "россонері".
Виконавець центральної ланки почав грати за команду Стефано Пьолі відносно нещодавно — на початку сезону-2020/21 його трансфер на правах оренди коштував Мілану 5 млн євро, після чого майбутні чемпіони Італії здійснили повноцінний перехід гравця за додаткові 14,5 млн євро.
І поки здійснювались усі ці фінансові операції між клубами, Тоналі заробляв ім’я в команді, і в підсумку в матчі чотирнадцятого туру Серії A проти Кремонезе досяг позначки в 100 матчів у складі "россонері".
Кремонезе — Мілан 0:0 Огляд матчу Серії A
За цей час Сандро забив шість голів та віддав вісім гольових передач.
Однак відзначити цю подію для свого футболіста клуб належним чином так і не спромігся, розійшовшись миром із суперниками (0:0).