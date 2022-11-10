Італія

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У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії A міланський Інтер завітав у гості до відвертого середняка національної першості — Болоньї.

Колектив Сімоне Індзагі при цьому примудрився пропустити першим уже посеред стартової половини зустрічі, однак Едін Джеко швидко відновив паритет, тож наче ніхто нічого й не побачив.

У подальшому "нерадзуррі" намагались грати в обороні більш обачно, а в атаці, відповідно, більш завзято, що в підсумку й призвело до ще двох голів у їхньому виконанні до перерви.

Після відновлення гри Федеріко Дімарко взагалі оформив дубль, а додаткові м’ячі від Хакана Чалханоглу та Робіна Госенса потому виключно збільшили й без того помітну перевагу господарів поля.

Огляд матчу:

Інтер — Болонья 6:1

Голи: Джеко, 26, Дімарко, 36, 48, Мартінес, 42, Чалханоглу, 59, пен, Госенс, 76 — Лікоянніс, 22.

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дамфріс (Белланова, 61), Барелла (Гальярдіні, 74), Чалханоглу (Асллані, 74), Мхітарян, Дімарко (Госенс, 62) — Мартінес (Брозович, 62), Джеко.

Болонья: Скорупські — Пош, Сумаоро, Лукумі (Соса, 46), Лікоянніс — Фергюсон (Соріано, 61), Медель (Моро, 46), Схаутен — Орсоліні, Арнаутович (Зіркзе, 61), Барроу (Віньято, 74).

Попередження: Мартінес — Арнаутович, Лукумі, Медель, Орсоліні, Соса.

Джерело: MEGOGO.