Італія

Футболіст залишиться виступати за італійський клуб.

Керівництво Мілана узгодило новий контракт із захисником Пьєром Калулу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий контракт буде діяти п'ять років, до літа 2027 року. За неофіційною інформацією, зарплата футболіста виросте з 2 мільйонів євро на рік до 2,4 мільйони.

Нагадаємо, Калулу перейшов у Мілан у 2020 році з Ліона, при цьому у французькому клубі він не зіграв жодного поєдинку.

У сезоні-2022/23 на його рахунку 20 матчів в усіх змаганнях, у яких він не відзначався гольовими діями.