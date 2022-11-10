Футболіст залишиться виступати за італійський клуб.
Пьєр Калулу. Getty Images
10 листопада 2022, 18:55
Керівництво Мілана узгодило новий контракт із захисником Пьєром Калулу, повідомляє офіційний сайт клубу.
Новий контракт буде діяти п'ять років, до літа 2027 року. За неофіційною інформацією, зарплата футболіста виросте з 2 мільйонів євро на рік до 2,4 мільйони.
Нагадаємо, Калулу перейшов у Мілан у 2020 році з Ліона, при цьому у французькому клубі він не зіграв жодного поєдинку.
У сезоні-2022/23 на його рахунку 20 матчів в усіх змаганнях, у яких він не відзначався гольовими діями.