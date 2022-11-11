Італія

На момент матчу аргентинцю було 17 років 11 місяців та 23 дні.

Учора, 10 листопада, відбувся матч італійської Серії А, у якому Лаціо мінімально обіграв Монцу (1:0).

Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині другого тайму, а його автором став півзахисник римського клубу Лука Ромеро.

За інформацією Opta Paolo, аргентинець став наймолодшим автором голу в історії клубу у XXI столітті. На момент голу йому було 17 років та 357 днів.

Також Ромеро став другим наймолодшим гравцем в історії клубу, який зміг забити у футболці Лаціо.

Рекорд належить Алессандро Каппоні, який забив у віці 17 років та 129 днів, виступаючи за команду у 30-40 роках у ХХ столітті.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лаціо — Монца.