На момент матчу аргентинцю було 17 років 11 місяців та 23 дні.
Лука Ромеро, Getty Images
11 листопада 2022, 10:58
Учора, 10 листопада, відбувся матч італійської Серії А, у якому Лаціо мінімально обіграв Монцу (1:0).
Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині другого тайму, а його автором став півзахисник римського клубу Лука Ромеро.
За інформацією Opta Paolo, аргентинець став наймолодшим автором голу в історії клубу у XXI столітті. На момент голу йому було 17 років та 357 днів.
Також Ромеро став другим наймолодшим гравцем в історії клубу, який зміг забити у футболці Лаціо.
Рекорд належить Алессандро Каппоні, який забив у віці 17 років та 129 днів, виступаючи за команду у 30-40 роках у ХХ столітті.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лаціо — Монца.