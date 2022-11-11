Італія

Відсутність постійного місця у стартовому складі дається взнаки.

Авторитетний статистичний портал transfermarkt оновив вартість гравців, що представляють італійський чемпіонат.

За результатами нового оцінювання, український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський подешевшав на 10 мільйонів євро.

Раніше гравець національної збірної України коштував 28 мільйонів євро. Тепер же його вартість складає 18 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Малиновський провів 13 поєдинків, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі. Він провів на полі 495 хвилин ігрового часу.

Нагадаємо, що Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у матчі з Лечче за версією статистичних порталів.