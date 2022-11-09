Італія

Український півзахисник відзначився асистом у першому за вісім поєдинків у старті бергамасків.

У рамках 14-го туру італійської Серії А Аталанта зазнала малоочікуваної поразки від Лечче з нижньої частини таблиці з рахунком 1:2.

У цьому протистоянні до стартового складу бергамасків повернувся український півзахисник Руслан Маліновський, який віддав асист на Дувана Сапату в моменті з єдиним голом своєї команди.

Портал WhoScored поставив українцю найвищу оцінку серед усіх футболістів Аталанти за матч із Лечче – 7,6.

Що стосується порталу SofaScore, то, на їхню думку, Маліновський є найкращим гравцем матчу загалом, незважаючи на поразку його команди (8,2).

Портал FotMob також поставив Руслану найвищу оцінку серед усіх гравців Аталанти, оцінивши гру українця у 7,9.

Цього сезону Руслан Маліновський провів за Аталанту 12 неповних матчів (414 хвилин), у яких він забив один гол і віддав два асисти.