Італія

Команди продемонстрували досить цікавий футбол.

У рамках 15 туру італійської Серії А Наполі вдома здобуло дуже непросту перемогу над Удінезе із рахунком 3:2.

Господарі комфортно себе відчували майже до кінця поєдинку. Рахунок був 3:0, голи забивали Осімген, Зелінські та Ельмас. Але гості влаштували неаполітанцям випробування на міць, забивши два під кінець зустрічі зусиллями Нестеровскі та Самарджича.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Наполі - Удінезе 3:2

Голи: Осімген, 15, Зелінські, 31, Ельмас, 58 — Нестеровскі, 79, Самарджич, 82

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус (Естігор, 60), Кім, Олівейра (Руй, 46) — Ангісса, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 67), Лосано (Політано, 60), Ельмас — Осімген.

Удінезе: Сільвестрі — Ебоссе, Бійол, Перез, Перейра, Ехізібуе — Волас (Яяло, 71), Арслан (Самарджич, 57), Ловрич — Делофеу, Бето (Несторовскі, 71).

Попередження: Жезус, Волас, Перейра, Руй, Ебоссе