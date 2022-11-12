Італія

Команда з Неаполя продовжує демонструвати позитивні результати на внутрішній арені.

У рамках 15 туру італійської Серії А Наполі вдома переміг Удінезе.

Команда Лучано Спалетті почала забивати вже у першому таймі. На 15 хвилині свій черговий гол в чемпіонаті забив Віктор Осімген з передачі Ельмаса. А за 16 хвилин неаполітанці забили вдруге. Пасом Лосано вдало скористувався Зелінські — 2:0.

На 58 хвилині забив Ельмас. Футболіст майстерно виконав удал з меж штрафного майданчика, влучивши чітко у лівий нижній кут.

Нестеровскі, який підсилив гру Удінезе із лави запасних, відіграв один гол на 80 хвилині. А другий госты відіграли на 82 зусиллями Самарджича.

Наполі виграє вже протягом 11 матчів поспіль і продовжує впевнено лідирувати у турнірній таблиці. Удінезе поки йде на восьмій позиції, маючи спад у грі після дуже яскравого старту.

Наполі - Удінезе 3:2

Голи: Осімген, 15, Зелінські, 31, Ельмас, 58 — Нестеровскі, 79, Самарджич, 82

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус (Естігор, 60), Кім, Олівейра (Руй, 46) — Ангісса, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 67), Лосано (Політано, 60), Ельмас — Осімген.

Удінезе: Сільвестрі — Ебоссе, Бійол, Перез, Перейра, Ехізібуе — Волас (Яяло, 71), Арслан (Самарджич, 57), Ловрич — Делофеу, Бето (Несторовскі, 71).

Попередження: Жезус, Волас, Перейра, Руй, Ебоссе