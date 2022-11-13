Італія

Півзахисник планує залишити ще більший відбиток в історії клубу.

Італійський центральний півзахисник Марко Верратті за всю свою професійну кар’єру мав досвід виступів лише в двох клубах — Пескарі, яка займалась його вихованням в якості спортсмена, та французькому Парі Сен-Жермен, куди він перейшов за 12 млн євро влітку 2012 року.

За більш ніж десятирічний досвід виступів у столиці Франції 30-річний виконавець здобув 29 трофеїв, провівши 397 матчів (11 голів + 61 гольова передача).

Його чинний контракт має завершуватись наприкінці наступного сезону, тому наразі "червоно-сині" заклопотані питанням продовження чинної угоди.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, щодо цього питання сторони є гранично близькими одна до одної, тож підписання нового контракту строком до 2026 року зі зарплатнею в 11 млн євро на рік варто очікувати вже найближчим часом.

У цьому сезоні на рахунку Верратті 19 появ на полі та один гольовий пас.