Дивіться відео найкращих моментів матчу 15 туру чемпіонату Італії 13 листопада 2022, 13:30.
Аталанта — Інтер, getty images
13 листопада 2022, 16:23
У рамках 15-го туру італійської Серії А бергамська Аталанта зазнала поразки від міланського Інтера.
Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, проте зрештою три очки вдалося набрати підопічним Сімоне Індзагі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аталанта — Інтер в 15 турі Серії А-2022/23:
Аталанта — Інтер 2:3
Голи: Лукман, 25 (з пенальті), Паломіно, 77 — Джеко, 36, 56, Паломіно, 62 (автогол).
Аталанта: Муссо — Скалвіні (Маліновський, 46), Демірал (Околі, 69), Толой — Мехле, Копмейнерс, Лоуренсо, Гатебур — Пашаліч (Бога, 83) — Сапата (Гейлунд, 69), Луман.
Інтер: Онана — Бастоні (Ачербі, 72), де Врей, Шкрініар — Дімарко (Госенс, 80), Мхітарян (Брозович, 80), Чалханоглу, Барелла, Думфріс (Белланова, 72) — Мартінес (Корреа, 84), Джеко.
Попередження: де Врей, Шкрініар, Онана.