Італія

Перемогу "нерадзуррі" приніс оформлений дубль у виконанні Едіна Джеко.

Міланський Інтер у матчі 15 туру італійської Серії А в гостях обіграв Аталанту з рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 25 хвилині результативним ударом з пенальті відзначився Адемола Лукман. Проте за 11 хвилин "нерадзуррі" зрівняли цифри на табло зусиллями Едіна Джеко.

На початку другого тайму, на 56-й хвилині Джеко оформив дубль. Ще через шість хвилин Хосе Луїс Паломіно зрізав м'яч у власні ворота. Той самий Паломіно забив і у ворота Інтера на 77 хвилині.

Український хавбек Руслан Маліновський з'явився на полі відразу після перерви, але допомогти своїй команді уникнути поразки не зміг.

Таким чином, Інтер набрав 30 очок і піднявся на четверте місце у турнірній таблиці Серії А, а у Аталанти – 27 балів та шоста позиція.

Аталанта — Інтер 2:3

Голи: Лукман, 25 (з пенальті), Паломіно, 77 — Джеко, 36, 56, Паломіно, 62 (автогол).

Аталанта: Муссо — Скалвіні (Маліновський, 46), Демірал (Околі, 69), Толой — Мехле, Копмейнерс, Лоуренсо, Гатебур — Пашаліч (Бога, 83) — Сапата (Гейлунд, 69), Луман.

Інтер: Онана — Бастоні (Ачербі, 72), де Врей, Шкрініар — Дімарко (Госенс, 80), Мхітарян (Брозович, 80), Чалханоглу, Барелла, Думфріс (Белланова, 72) — Мартінес (Корреа, 84), Джеко.

Попередження: де Врей, Шкрініар, Онана.