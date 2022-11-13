Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 15 туру чемпіонату Італії 13 листопада 2022, 19:00.

У рамках 15-го туру італійської Серії А Мілан здобув непросту перемогу над Фіорентиною з рахунком 2:1.

Три очки в актив "россонері" приніс автогол Ніколи Міленковича, який припав на компенсований до другого тайму час.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Фіорентина в 15 турі Серії А-2022/23:

Мілан - Фіорентина 2:1

Голи: Леау, 2, Міленкович (АГ), 90+2 — Барак, 28

Мілан: Тетерушану — Калулу, Тіав (Дест, 56), Томорі, Ернандес — Тоналі (Ребіч, 85), Беннасер, Діас (Орігі, 56), Круніч (Вранкс, 76), Леау — Жиру.

Фіорентина: Террачано — Бірагі, Ігор, Міленкович, Додо — Мандрагора (Данкан, 66), Амрабат, Сапонара (Куаме, 75), Барак (Барак, 75), Іконе — Кабрал (Йович, 66).

Попередження: Діас, Сапонара, Барак, Мандрагора.