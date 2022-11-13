Дивіться відео найкращих моментів матчу 15 туру чемпіонату Італії 13 листопада 2022, 19:00.
Мілан - Фіорентина, getty images
13 листопада 2022, 21:50
У рамках 15-го туру італійської Серії А Мілан здобув непросту перемогу над Фіорентиною з рахунком 2:1.
Три очки в актив "россонері" приніс автогол Ніколи Міленковича, який припав на компенсований до другого тайму час.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Фіорентина в 15 турі Серії А-2022/23:
Мілан - Фіорентина 2:1
Голи: Леау, 2, Міленкович (АГ), 90+2 — Барак, 28
Мілан: Тетерушану — Калулу, Тіав (Дест, 56), Томорі, Ернандес — Тоналі (Ребіч, 85), Беннасер, Діас (Орігі, 56), Круніч (Вранкс, 76), Леау — Жиру.
Фіорентина: Террачано — Бірагі, Ігор, Міленкович, Додо — Мандрагора (Данкан, 66), Амрабат, Сапонара (Куаме, 75), Барак (Барак, 75), Іконе — Кабрал (Йович, 66).
Попередження: Діас, Сапонара, Барак, Мандрагора.