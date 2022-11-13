Дивіться відео найкращих моментів матчу 15 туру чемпіонату Італії 13 листопада 2022, 16:00.
Рома — Торіно, getty images
13 листопада 2022, 22:52
У рамках 15-го туру італійської Серії А Рома зіграла внічию з Торіно.
Команди обмінялися забитими м'ячами, причому римлянам вдалося уникнути мінімальної поразки завдяки голу в компенсований до другого тайму час.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Торіно в 15 турі Серії А-2022/23:
Рома — Торіно 1:1
Голи: Матич, 90+5 — Лінетті, 55
Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Челік, Залевскі (Дібала, 70) — Крістанте (Тахірович, 70), Камара (Матич, 54), Вольпато, Дзаньоло — Абрахам (Белотті, 70).
Торіно: Мілінковіч-Савич — Буонджорно (Родрігес, 52), Зіма, Джіджі, Войвода, Лазаро — Лінетті (Адопо, 80), Річчі, Влашич, Міранчук (Радонич, 79) — Санабрія.
Попередження: Буонджорно, Камара, Дібала, Тахірович
Видалення: Може Моуріньо