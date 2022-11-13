У рамках 15-го туру італійської Серії А Рома зіграла внічию з Торіно.

Команди обмінялися забитими м'ячами, причому римлянам вдалося уникнути мінімальної поразки завдяки голу в компенсований до другого тайму час.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Торіно в 15 турі Серії А-2022/23:


Рома — Торіно 1:1
Голи: Матич, 90+5 — Лінетті, 55

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Челік, Залевскі (Дібала, 70) — Крістанте (Тахірович, 70), Камара (Матич, 54), Вольпато, Дзаньоло — Абрахам (Белотті, 70).

Торіно: Мілінковіч-Савич — Буонджорно (Родрігес, 52), Зіма, Джіджі, Войвода, Лазаро — Лінетті (Адопо, 80), Річчі, Влашич, Міранчук (Радонич, 79) — Санабрія.

Попередження: Буонджорно, Камара, Дібала, Тахірович

Видалення: Може Моуріньо