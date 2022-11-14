Італія

До вашої уваги — огляд подій чемпіонату Італії, які сталися перед "катарською" паузою.

Збірна Італії не поїде на Мундіаль, проте чемпіонат Італії повернеться тільки після Нового року — 4 січня. А останній перед перервою тур подарував нам немало цікавих матчів: у деяких була боротьба, а у деяких — "сухі" перемоги без жодного супротиву з боку суперників.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 15 ТУР

А навіщо ті 2 пропускали?

Тут багато не поговориш. До самої 79 хвилини це була гра в одні ворота, та в якийсь момент Наполі почав створювати проблеми сам собі. Спочатку проспали Саксесса і дали йому можливість скинути на Нестеровські, а згодом "старанням" Мін-Дже взагалі подарували м'яча Самарджича. Гол німецького серба вийшов вельми красивим — чим-чим, а шедеврами перша гра суботи точно не була обділена.

Наполі перемагає в одинадцятому матчі чемпіонату поспіль, а Удінезе не перемагає всьоме. Теж поспіль, як ви зрозуміли.

А ще у цій грі знову забив Віктор Осімген — на зимову паузу у ролі найкращого бомбардира йде саме він. 9 м'ячів нігерійця проти проти восьми у Марко Арнаутовича.

Дербі кольорів Чорноморця

У матчі між Інтером та Аталантою вперше з травня на поле вийшов оборонець бергамасків Хосе Луїс Паломіно, який показав усім урок, як треба повертатися. Спочатку забив у свої, а згодом у чужі — фестиваль!

Втім, якщо відійти від жартів, то нічого хорошого для "Богині" від цього нема. В Інтера є Едін Джеко і, як би це банально не звучало, "старий кінь борозни не псує". Перший гол — неймовірний удар п'ятою, другий — робоче завершення прекрасної комбінації.

Третя поспіль поразка оновленої в усіх сенсах команди Джан П'єро Гасперіні. Обидві команди йдуть на півторамісячну перерву поза топ-4: Інтер — п'ятий, Аталанта — шоста. Втім, для більш титулованих "нерадзуррі" є й хороші новини — вони вперше у нинішньому розіграші Серії А обіграли команду, яку традиційно відносять до топових. Фіорентину, вибачте, рахувати не будемо.

Руслан Маліновський, до слова, у старті не з'явився. Навіть попри прекрасну особисту гру у матчі з Лечче, яка аж ніяк не допомогла здобути "Богині" результат. Проти Інтера уродженець Житомира з'явився на полі по перерві за рахунку 1:1, замінивши Джорджо Скалвіні. Його (не Скалвіні) оцінка за даними SofaScore — 6.5.

Dybala is back

Рома так і не реабілітувалася за поразку у римському дербі. Навіть з другої спроби. І якщо взяти сценарій матчу з Торіно — добре, що хоча би не програли.

"Вовки" створювали моменти і виглядали краще з самого початку, проте "бики" свій епізод також зуміли знайти — голом відзначився Кароль Лінетті. Уявляєте, який у поляків підбір футболістів, якщо гравець, який у складі Торіно забиває Ромі, не їде на Мундіаль? Звісно, приклад дуже вирізаний із загального контексту, та все ж...

Матч для "джалороссі" врятував Пауло Дібала, який спочатку заробив пенальті, котрий у підсумку не реалізував Андреа Белотті. Ех, а як було би красиво — перший гол за Рому у Серії А легенда Торо забиває саме у ворота колишньої команди! Та ні, стійка — хоча молодшого Мілінковича-Савича обхитрив.

Сербу забив інший серб — дорога до Катару у них буде весела. Це Неманья Матич ударом з лету зіграв на добиванні після пострілу Дібали у поперечку.

А що там Жозе? Незадовго до подій останніх хвилин знову обурився рішенням арбітра, а саме непоміченим фолом проти Дібали. Червона картка для "Особливого", який останнім часом все більше нагадує "Божевільного".

І знову про Одесу. Фестиваль привозів

Мілан створював-створював, не забивав-не забивав, і у підсумку ледь не "присів" на вельми банальне футбольне правило "не забиваєш ти — забивають тобі". Якби ж Томорі у порожніх воротах не відбив удар Іконе...

Слід сказати, що всі 3 м'ячі були наслідком чиєїсь незграбності. Спочатку Міленкович рикошетом вивів Леау віч-на-віч із Террачано і дав йому можливість вже на другій хвилині відкрив рахунок. Згодом Калулу відкотив м'яча на ногу Іконе, після чого Бараку у падінні вдався дивакуватий удар, котрий незрозуміло як пропустив Тетерушану.

Ну а долю матчу вирішив автогол Міленковича після подачі Тіава. Для серба цей матч став справжнісінькою катастрофою напередодні Мундіалю. А для повноти матчу курозів не вистачило хіба автоголу Томорі в епізоді, коли від нього врятував Тетерушану.

Мілан переміг і тим самим забезпечив собі друге місце перед перервою. Фіорентина ж обірвала прекрасну серію з трьох перемог поспіль у Серії А (і п'яти загалом) і йде відпочивати (ех, дуже умовне визначення) десятою.

Звідки він узявся?!

Це ми про Ювентус, який перемагає. У рамках Серії А — вшосте поспіль із "сухим" рахунком. Команда Макса Аллегрі вже третя, і до першого Наполі їй залишилося 10 очок. До другого Мілану — та й взагалі 2. До цього додамо, що вже відновився від травми і навіть відзначився асистом на Міліка у грі з Лаціо К'єза, а навесні має бути у повній готовністі Погба. Невже ще є шанси на Скудетто?

Матч між туринцями і Лаціо — бенефіс Мойзе Кіна та Івана Проведеля. Перший — забивав, другий — помилявся. Хоча у випадку з першим м'ячем незрозумілим чином зіграв і Сергєй Мілінкович-Савич, який просто подарував м'яч Адієну Рабіо.

Лаціо знову вийшов на поле у білій формі, яка "подарувала" перемогу у дербі, та цього разу вона не допомогла. Мауріціо Саррі отримав приємний прийом у Турині, та все ж розгромно програв команді, яку останнім до Скудетто приводив саме він. А Лука Ромеро — це поки не людина для основи...

Коротко про інші матчі:

- У стартовому матчі туру Емполі на своєму полі здобув перемогу над над Кремонезе — 2:0. "Тигри" наочно продемонстрували, що нічия з Міланом була випадковістю і наслідком помилок "россонері".

У складі ж господарів знову відзначимо прекрасного лівого оборонця Фабіано Парізі, який цього разу ще й забив м'яч із позиції центрфорварда. Кажуть про інтерес Лаціо, для кого ця позиція і справді є проблемною, але не здивуємося, якщо стрибок у 22-річного футболіста буде ще вищим.

- Все погано у Сампдорії. Настільки, що слідом за Джампаоло крісло захиталося і під Станковичем. Домашня поразка від Лечче з рахунком 0:2 — черговий цвях, вбитий до загальної картини. Жорстокіше говорити не хочемо...

Гравцем матчу безсумнівно став нападник "вовків" Лоренцо Коломбо — спочатку забив, а згодом ефектно п'ятою вирізав на Банду.

- Ще гірше справи хіба у Верони. Не дивлячись на щільність у таблиці скажемо дуже грубо — безнадійно останньої команди чемпіонату. Бо їй і справді не допомагає нічого. Не дуже смачна Спеція завдяки дублю Нзоли відігралася і здобула вольову перемогу, хоча індивідуальні дії "еллінів" в епізоді з голом теж оцінимо належним чином — як Лазаньї, так і Верді. А інше...

Найкрасивіший жест матчу — підтримка "орлятами" свого польського голкіпера Бартоломея Драговскі, який наприкінці першого тайму отримав травму, через яку пропустить Мундіаль. Власне, цей красивий жест — наслідок вельми печального інциденту...

- Монца знову розгромно перемогла (пригадуєте 3:0 над Сампдорією, які відправили у відставку Джампаоло?), Салернітана знову розгромно програла. Але ж могло бути й навпаки, бо ці команди є чи не найбільш нестабільними у нинішньому сезоні. Хаотичними, якщо завгодно. А, так, Кандрева отримав червону;

- Болонья знищила Сассуоло у дербі регіону Емілья-Романья — 3:0. Особливо відзначимо м'яч Льюїса Фергюсона: тут фантастично абсолютно все — і комбінація, і завершальний удар шотландця.

Збірна туру

Найкращі голи туру:

Пйотр Зелінські (Наполі)

Лазар Самарджич (Удінезе)

Льюїс Фергюсон (Болонья)



Едін Джеко (перший гол, Інтер)

Сімоне Верді (Верона)



М'Бала Нзола (перший гол, Спеція)



Неманья Матич (Рома)

Турнірна таблиця

# И О 1 Наполі 15 41 2 Мілан 15 33 3 Ювентус 15 31 4 Лаціо 15 30 5 Інтер 15 30 6 Аталанта 15 27 7 Рома 15 27 8 Удінезе 15 24 9 Торіно 15 21 10 Фіорентина 15 19 11 Болонья 15 19 12 Салернітана 15 17 13 Емполі 15 17 14 Монца 15 16 15 Сассуоло 15 16 16 Лечче 15 15 17 Спеція 15 13 18 Кремонезе 15 7 19 Сампдорія 15 6 20 Верона 15 5



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