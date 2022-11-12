Італія

Генуезці лише нещодавно міняли тренера.

Відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра дав неоднозначний коментар з приводу майбутнього Сампдорії, яка у суботу поступилася Лечче з рахунком 0:2.

"Сампдорія падає все нижче: "лікування" Деяна Станковича не має ефекту. Четверта поразка поспіль і команда у падінні. 4 очки у 7 іграх із сербським тренером. Команда у кризі. Суперечки на Марассі (стадіоні "Самп" — прим.): це будуть години глибоких роздумів" — підсумував журналіст.

Нагадаємо, по ходу нинішнього сезону "блючерк'ятті" вже міняли алленаторе. Що цікаво, Марко Джампаоло також був звільнений після домашнього матчу з новачком, який тренер провів на трибуні через дискваліфікацію. Сталося це 2 жовтня, коли "Дорія" з рахунком 0:3 програла Монці.