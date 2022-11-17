Італія

Футболіст взимку тільки розпочне відновлення від травми.

Влітку 2021 року туринський Ювентус оформив трансфер талановитого форварда Сантоса Кайо Жорже за 6 мільйонів євро.

Боротьба за підписання цього юнака була дуже непростою адже конкуренцію Юве складали інші європейські топклуби.

Проте вже з початку в бразильця не пішло у Турині. Він зіграв 11 матчів за Ювентус (загалом 124 хвилини), та більшість ігрового часу отримував у команді U-23.

Кайо отримав розрив сухожилля правого коліна під час гри за молодіжну команду Ювентуса у грі проти Про Патрії в лютому 2022 року. З тих пір він пропустив через травму 266 днів.

Шостого грудня він має повернутись до тренувань, але Ювентус, сходе, поки на нього не розраховує. Багато команд зацікавлені в тому, щоб взяти його в оренду. Це ще не остаточне рішення і Юве може залишити його у молодіжній команді.