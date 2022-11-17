Італія

Досвідчений фахівець обійшов Арріго Саккі.

У рамках товариського поєдинку збірна Італії перемогла збірну Албанії із рахунком 1:3.

Ця перемога стала вже 35 на рахунку головного тренера Роберто Манчіні. За цим показником він піднявся на третю сходинку.

Обійшов 57-річний Манчіні Аріго Саккі, який має 34 перемоги зі збірною. На другій позиції Енцо Беарзон, який тренував команду з 1975 по 1986 — 51 перемога.

Чинний лідер у цьому списку — Віторіо Поццо. З 1929 по 1948 роки він досяг 65 перемог на чолі "скуадри адзурри".

Манчіні тренує національну команду з 2018 року. У 2020 році під його керівництвом команда стала чемпіоном Європи.