Італія

В Аталанті готові попрощатися з двома футболістами взимку.

Атакуючий півзахисник збірної України Руслан Маліновський може залишити бергамську Аталанту у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, головний тренер баргамасків Джан П'єро Гасперіні не розраховує на 29-річного українця і готовий до його продажу вже взимку.

Також журналіст стверджує, що крім Маліновського, в Аталанті готові розлучитися і з івуарійським вінгером Жеремі Бога.

Цього сезону Руслан Маліновський провів за Аталанту 14 неповних матчів (538 хвилин), у яких він забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Раніше з'являлася інформація, що бергамський клуб готовий продати українського півзаїтника за 4 мільйони євро.