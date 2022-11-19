В Аталанті готові попрощатися з двома футболістами взимку.
Руслан Маліновський, getty images
19 листопада 2022, 13:58
Атакуючий півзахисник збірної України Руслан Маліновський може залишити бергамську Аталанту у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, головний тренер баргамасків Джан П'єро Гасперіні не розраховує на 29-річного українця і готовий до його продажу вже взимку.
Також журналіст стверджує, що крім Маліновського, в Аталанті готові розлучитися і з івуарійським вінгером Жеремі Бога.
Цього сезону Руслан Маліновський провів за Аталанту 14 неповних матчів (538 хвилин), у яких він забив один гол і віддав дві результативні передачі.
Раніше з'являлася інформація, що бергамський клуб готовий продати українського півзаїтника за 4 мільйони євро.