Італія

Українець може змінити клуб у найближчий час.

Аталанта, як і раніше, розглядає варіанти з продажем українського півзахисника Руслана Маліновського.

Як повідомляє портал foot-sur.fr, бергамаски можуть погодитись відпустити 29-річного гравця за чотири мільйони євро.

Стверджується, що це викликано тим, що контракт Маліновського діє до літа 2024 року. Найбільше на українця претендує Марсель.

Нинішнього сезону Маліновський втратив місце в основному складі Аталанти. На його рахунку 14 матчів, один гол та дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Маліновський має пропозиції від представників елітного дивізіону чемпіонату Англії.