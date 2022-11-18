Українець може змінити клуб у найближчий час.
Руслан Маліновський, getty images
18 листопада 2022, 22:42
Аталанта, як і раніше, розглядає варіанти з продажем українського півзахисника Руслана Маліновського.
Як повідомляє портал foot-sur.fr, бергамаски можуть погодитись відпустити 29-річного гравця за чотири мільйони євро.
Стверджується, що це викликано тим, що контракт Маліновського діє до літа 2024 року. Найбільше на українця претендує Марсель.
Нинішнього сезону Маліновський втратив місце в основному складі Аталанти. На його рахунку 14 матчів, один гол та дві результативні передачі.
Нагадаємо, що Маліновський має пропозиції від представників елітного дивізіону чемпіонату Англії.