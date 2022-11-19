Італія

Гравець виступатиме за клуб до 2027 року.

Мануель Лацаррі продовжив контракт із Лаціо до 2027 року, повідомляє відомий італійський журналіст Ніколо Скіра. Щоправда, інсайдер не уточнює, мова про кінець червня чи календарного року.

Відзначимо, що чинна угода правого оборонця з "орлами" діяла до червня 2024.

Лацаррі приєднався до Лаціо влітку 2019 року, перейшовши зі СПАЛу, який на той момент виступав у Серії А. У нинішьому сезоні 28-річний футболіст провів у футболці римського клубу 16 матчів.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про можливий перехід Мілінкович-Савича з Лаціо до Ювентуса.