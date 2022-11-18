Англія

Схоже, португалець досяг бажаного.

Манчестер Юнайтед хоче розірвати контракт з Кріштіану Роналду після неоднозначних заяв португальця в інтерв'ю Пірсу Моргану. П'ятиразовий володар Золотого м'яча звинуватив Манчестер Юнайтед у зраді, а також висловив своє ставлення до Ральфа Рангніка, Еріка тен Гага та всього керівництва "манкуніанців".

Клуб вже працює з юристами, які вивчатимуть можливість розірвати контракт з португальцем. Також клуб може подати в суд на Кріштіану за порушення умов контракту, повідомляє The Telegraph.

Тим часом Тен Гаг сказав керівництву клубу, що він не бажає надалі працювати з Роналду. Футболіста буде донесено, що його не чекають на клубній базі в Каррінгтоні після чемпіонату світу.

Раніше клуб відреагував на скандальне інтерв'ю португальця, але не озвучив жодної конкретики.