Італія

Кар'єра не пішла.

Румунський голкіпер Андей Іонуц Раду, чия помилка у матчі з Болоньєю коштувала Інтеру Скудетто у минулому сезоні, може залишити Кремонезе. Це при тому, що орендна угода 25-річного футболіста з новачком Серії А діє до кінця червня 2023 року.

"Андрей Раду може залишити Кремонезе у січні. Його агенти та Інтер працюють над пошуком рішення" — написав відомий італійський журналіст Ніколо Скіра.

Відзначимо, що нинішній сезон Раду розпочав як гравець основи "тигрів". Навіть попри жахливу помилку у матчі першого туру з Фіорентиною він продовжував грати аж до середини жовтня, коли отримав травму. Після того місце у воротах колективу з Кремони зайняв Марко Кернесеккі.