Італія

27-річний футболіст має намір перейти до складу туринської команди.

Сергій Мілінкович-Савич домовився із Ювентусом, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За його інформацією, 27-річний півзахисник погодив із туринським клубом контракт, за яким зароблятиме шість мільйонів євро за сезон.

Крім того, з поваги до Лаціо Мілінкович-Савич може продовжити угоду з "орлами", але за умови, що клаусула становитиме 40-50 мільйонів євро максимум. Діяча угода — до літа 2024 року.

Мілінкович-Савич уже третій сезон поспіль є найкращим асистентом Лаціо.

У нинішній кампанії він відіграв 20 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 5 голів та 7 результативних передач.