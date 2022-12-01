Італія

Керівний склад туринців поступово збиратимуть на новий лад.

Допоки інформаційне поле світового футболу є перегрітим подіями на чемпіонаті світу-2022, туринський Ювентус вирішив влаштувати справжню революцію в складі правління клубу, і свої посади вже встигли залишити топфункціонери клубу.

Окрім цього, "Стара Синьйора" вже встигла обрати собі нового президента, яким став членом ордену дипломованих бухгалтерів і експерт із бухгалтерського обліку столиці П'ємонта Джанлука Ферреро.

Після призначення на нову посаду, функціонер одразу вирішив набирати новий склад ради директорів, до якого, згідно з інформацією італійської преси, отримав запрошення долучитись і легендарний для клубу виконавець — нападник Алессандро Дель П’єро.

48-річному колишньому футболісту було запропоновано обійняти посаду віце-президента клубу.

Нагадаємо, що в складі Ювентуса Дель П’єро відіграв 705 матчів, забивши 290 голів та віддавши 172 гольові передачі.